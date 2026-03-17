1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर है बेहद खतरनाक, आईएमडीबी रेटिंग भी है तगड़ी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर देखें 1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, IMDb रेटिंग भी है तगड़ी, हर सीन है खौफनाक

OTT पर देखें 1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, IMDb रेटिंग भी है तगड़ी, हर सीन है खौफनाक

Nightcrawler: अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो यहां अब आपको एक ऐसी खौफनाक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप सिहर जाएंगे. इसकी आईएमडबी रेटिंग भी तगड़ी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Mar 2026 02:11 PM (IST)
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क्राइम थ्रिलर फिल्मों को बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये फिल्में जबरदस्त एंटरटेनमेंट करने के साथ क्लाइमेक्स तक दर्शकों को सीट से हिलने का मौका नहीं देती हैं. यहां हम आज आपको एक ऐसी ही 1 घंटा 57 मिनट की खौफनाक क्राइम थ्रिलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके देखने के बाद आप दहल जाएंगे.

इस क्राइम थ्रिलर को देख दहल जाएंगे
दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2014 में रिलीज़ हुई, 'नाइटक्रॉलर' की इसे  डैन गिलरॉय ने निर्देशित किया था और इसने सभी को चौंका दिया था. एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, जेक जिलनहॉल की शानदार परफ़ॉर्मेंस वाली इस फ़िल्म को क्रिटिक्स से काफ़ी तारीफ़ मिली थी और आज भी यह दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है. ये इतनी शानदार फिल्म है कि इसे आईएमडीबी पर भी 10 में ये 7.8 की रेटिंग मिली है.

क्या है फिल्म की कहानी
फिल्म की कहानी लू ब्लूम (जेक गिलनहाल स्टारर किरदार) एक महत्वाकांक्षी युवक के इर्द-गिर्द घूमती है. वह लॉस एंजिलिस में क्राइम सीन्स की वीडियो बनाकर न्यूज चैनलों को बेचने का काम शुरू करता है. दरअसल वह एक सनकी स्ट्रिंगर है. वह रात में खौफनाक दुर्घटनाओं और अपराधों की शूटिंग करता है और रेटिंग के भूखे एक न्यूज चैनल को फुटेज बेचता है. वह "मनी शॉट" पाने के लिए सीन्स में हेरफेर भी करता है और लोगों की जान जोखिम में डालता है. यह फ़िल्म सफलता के प्रति खतरनाक जुनून और मीडिया की सनसनीखेज़, हिंसक कहानियों की भूख मिटाने के लिए अपनाए जाने वाले अंधेरे, अनैतिक तरीकों पर फोकस्ड है. ये लोकल न्यूजपेपर के प्रति "अगर खून बहेगा, तो खबर बनेगी"  वाले रवैये को भी उजागर करती है.

स्टार कास्ट
'नाइटक्रॉलर' में जेक गिलनहाल ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं रेने रूसो, रिज़ अहमद और बिल पैक्सटन सपोर्टिंग कलाकारों में शामिल हैं.

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ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.
बता दे कि इस जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म को ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. तो अगर आप भी क्राइम थ्रिलर फिल्मों के शौकिन हैं तो इसे इस वीकेंड बिंज वॉच करना न भूलें.

 

Published at : 17 Mar 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
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