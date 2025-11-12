बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को संपन्न हो गई. जिसमें कैमूर जनपद की चारों सीटों- चैनपुर, भभुआ, मोहनिया और रामगढ़ पर औसतन 67% से अधिक मतदान दर्ज हुआ है. अब इन पर कौन बाजी मारेगा या कौन पीछे रहेगा, इसका परिणाम 14 नवम्बर को देखने को मिलेगा. जिले के पत्रकारों की मानें तो इस बार बहुजन समाज पार्टी चैनपुर और रामगढ़ में मजबूत दिख रही है. उधर NDA भभुआ और मोहनिया में आगे हैं. महागठबंधन में आपसी खींचतान नजर आई, जिसका खामियाजा उसे मिलता हुआ दिख रहा है.

पत्रकारों के अनुसार चारों सीटों पर कांटे की टक्कर है, जिसमें एक सीट महागठबंधन और एक सीट JDU को जा सकती है, जबकि बाकी दो सीटों पर कड़ा मुकाबला है.

चैनपुर में JDU-BSP की कांटे की टक्कर

चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू और बीएसपी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसमें जदयू आगे चल रहा है. राजद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है, क्योंकि महागठबंधन से वीआईपी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. भभुआ विधानसभा में राजद और बसपा के बीच का मुकाबला देखने को मिल रहा है. जिसमें अभी तक राजद की दावेदारी आगे बताई जा रही है. मोहनिया विधानसभा में बीजेपी और राजद के बीच सीधा टक्कर है. जिसमें बीजेपी की बढ़त आगे दिखाई दे रही है. वहीं रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी और बसपा के बीच सीधा मुकाबला है. जिसमें बसपा आगे दिखाई दे रहा है.

कैमूर की 4 सीटों का पार्टीवार बंटवारा-

- एनडीए: 1 सीट (जदयू)

- महागठबंधन: 1 सीट (राजद)

- कड़ा मुकाबला: 2 सीटें

रामगढ़ में BSP बनाम BJP हो गया

कैमूर जिले के वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण शरण सिंह ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा में लगभग बूथों पर लड़ाई ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में दिख रही है. आरजेडी भी सीधा लड़ाई में है. जीत का अंतर नजदीकी वोटों से होगा.

लक्ष्मण सिंह के मुताबिक चैनपुर विधानसभा में महागठबंधन के दो प्रत्याशी होने के वजह से महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है. वहां भी टक्कर बहुजन समाज पार्टी और जदयू के बीच चल रही है. जबकि भभुआ विधानसभा में बीजेपी और राजद सीधे टक्कर में है. बहुजन समाज पार्टी वहां त्रिकोण बना रही है. भभुआ में जो लग रहा था कि भाजपा से लोगों की नाराजगी है, लेकिन PM मोदी के कार्यक्रम के बाद भाजपा भी अपना वोट जोड़ा है. बहुत लोग भाजपा से नाराज होकर भी भाजपा को ही वोट दिया. इसके अलावा भभुआ में लड़ाई भाजपा और राजद ही रहेगी.

मोहनिया में BJP-RJD में टक्कर

मोहनिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की संगीता देवी और राजद के उम्मीदवार रवि पासवान में सीधे टक्कर है. जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो 10000 खाते में महिलाओं के डाला गया है. उसका असर देखने को मिल रहा है. इसका असर सभी सीटों पर है. अनुसूचित जाती का वोट रामगढ़ और चैनपुर दोनों जगह प्रभावी है.

पत्रकार रंजन त्रिगुण का आंकलन

कैमूर जिले के पत्रकार रंजन त्रिगुण ने बताया कि चैनपुर विधानसभा में जमा खान और राजद के बीच सीधा टक्कर देखने को मिल रहा है. जिसमें जमा खान के पक्ष में लोगों का रुझान ज्यादा दिखा.

भभुआ विधानसभा में राजद और बसपा के बीच में सीधी टक्कर है जिसमें राजद आगे दिखाई दे रहा है. वही मोहनिया विधानसभा में बीजेपी और राजद समर्थित प्रत्याशी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें राजद समर्थित प्रत्याशी आगे है. वहीं रामगढ़ विधानसभा में बीजेपी और बसपा के बीच कड़ा मुकाबला है जिसमें बसपा बाजी मार ले जाएगा. जगतानंद सिंह के बेटे को राजद से टिकट मिलने के कारण लोगों की नाराजगी दिख रही है जिस कारण यह तीसरे नंबर पर होंगे.

मुकुल जायसवाल का आंकलन

पत्रकार मुकुल जायसवाल ने बताया कि भभुआ में त्रिकोणीय लड़ाई है. बसपा भी कहीं-कहीं आगे है तो कहीं राजद आगे है. भाजपा भी कई जगह आगे है. मोहनिया विधानसभा में बीजेपी और राजद की सीधी टक्कर है. बहुजन समाज पार्टी एक नंबर पर है और भाजपा दूसरे नंबर पर. राजद तीसरे नंबर पर चल रहा है. इसी प्रकार चैनपुर विधानसभा में विधानसभा में सीधी टक्कर है. चैनपुर विधानसभा में सीधी टक्कर जदयू और राजद में चल रहा है. जबकि बीएसपी भी बहुत कम अंतरालों से इन लोगों के पीछे है.

कैमूर के पत्रकारों के आंकलन में चारों सीटों पर कड़ा मुकाबला होते हुए जदयू और राजद एक-एक सीट मिल सकती है. बाकी दो जगह सीधा संघर्ष है.