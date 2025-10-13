बिहार की इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह, पवन सिंह से विवाद के बीच किया ऐलान

पति पवन सिंह से विवाद के बीच अब ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने अब काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर ली है. कुछ दिन पहले ही उन्होंने जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वह जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बात नहीं बनी.

वहीं, इससे पहले ज्योति सिंह ने खुद ही जानकारी दी थी कि वह तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेताओं से भी मिली हैं. वहां भी उनकी सीट को लेकर कोई चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन बात न बनने पर ज्योति सिंह आगे बढ़ गईं. अब उन्होंने निर्दलीय ही काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है.