हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBJP कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले ही कटा इस विधायक का पत्ता, चुनाव न लड़ने का कर दिया ऐलान

BJP कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से पहले ही कटा इस विधायक का पत्ता, चुनाव न लड़ने का कर दिया ऐलान

By : आर्यन आनंद | Updated at : 13 Oct 2025 09:14 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची जल्द जारी होने वाली है. हालांकि, इससे पहले ही पटना की कुम्हरार सीट से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है. इस बीर सिटिंग विधायक अरुण कुमार सिन्हा कुम्हरार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नहीं होंगे. 

इस बात की जानकारी विधायक अरुण सिन्हा ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है. एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है, "आगामी विधानसभा चुनाव में मैं प्रत्याशी के रूप में चुनाव नहीं लडूंगा, लेकिन संगठन के लिए कार्य करता रहूंगा. पिछले 25 वर्षों में आप सभी ने जो  विश्वास एवं सहयोग दिया उसका सदा आभारी रहूंगा. कार्यकर्ता सर्वों परी. संगठन सर्वों परी."

ऐलान से पहले ही पीछे हटे विधायक अरुण सिन्हा

जानकारी के लिए बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन दल NDA में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है. NDA उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जल्द होने वाली है. उम्मीदवार सूची आने से पहले ही अरुण अपनी दावेदारी से पीछे हट गए हैं. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 13 Oct 2025 09:14 AM (IST)
और पढ़ें
