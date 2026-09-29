'ज्ञानेश कुमार ने…', SIR पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

देश में एसआईआर को लेकर जारी सियासत के बीच कई दिनों से चुनाव आयोग चर्चा में है. विपक्षी दल के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ बीजेपी पर हमलावर हैं. इस बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जब एसआईआर को लेकर अपना निर्णय सुना दिया तो इस पर प्रश्न उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है.

जीतन राम मांझी मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को पटना में मीडिया से बात कर रहे थे. उनसे कांग्रेस की दिल्ली में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर सवाल किया गया कि इसमें ज्ञानेश कुमार के हटाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है. इस पर मांझी ने मीडिया से कहा, "हटाने के लिए मीटिंग हो रही है ये हम कैसे कहें… आप कैसे जाने…"

'सीईसी के हाथ में फाइनल निर्णय'

मांझी ने आगे कहा, "चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वेसर्वा होता है. फाइनल निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के हाथ में ही होता है… उन्होंने जब अपना निर्णय सुना दिया है तो इस पर प्रश्न उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है… अगर कोई प्रश्न उठाता है तो हम समझते हैं को वो अपना मनोरंजन करता है."

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कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ?

बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक करते हुए आरोप लगाया कि सीईसी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव संबंधी अनियमितताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के इशारे पर की हैं. प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए.

कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में यह फैसला किया गया कि इस मुद्दे को लेकर पार्टी देशभर में आंदोलन करेगी. कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है, 'पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है, जिन्होंने अपने सभी नैतिक और संस्थागत अधिकार खो दिए हैं.' प्रस्ताव में कहा गया है, 'कार्य समिति मतदाता सूचियों से हटाए गए 13 करोड़ 30 लाख नामों को तत्काल बहाल करने की भी मांग करती है.'

कांग्रेस की इसी बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया गया था जिस पर उन्होंने उक्त बयान दिया है. अब देखना होगा कि कांग्रेस का आगे का रुख क्या होता है.

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