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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव: JDU के बाद BJP ने 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

बिहार MLC चुनाव: JDU के बाद BJP ने 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

बीजेपी की ओर से दो शिक्षक निर्वाचन और दो स्नातक सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है. कुल आठ सीटों के लिए चुनाव होना है. चार सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 02:11 PM (IST)
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बिहार की आठ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा मंगलवार (29 सितंबर) को कर दी गई. चार सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है. इससे पहले चार सीटों पर जेडीयू की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी.

बीजेपी ने कहां से किसे दिया टिकट?

  • पटना शिक्षक से- नवल किशोर यादव
  • कोसी स्नातक से- एनके यादव
  • दरभंगा स्नातक से- सर्वेश कुमार
  • तिरहुत शिक्षक से- नरेंद्र प्रसाद सिंह

लिस्ट पर नजर डालें तो इनमें से नवल किशोर यादव, एनके यादव और सर्वेश कुमार मौजूदा एमएलसी हैं. आठ सीटों में चार शिक्षक निर्वाचन और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है. एनडीए में जेडीयू और बीजेपी की ओर से चार-चार सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं.

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एक नजर में जेडीयू उम्मीदवारों के नाम देखें

  • पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- नीरज कुमार
  • तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- अभिषेक झा
  • सारण शिक्षक क्षेत्र- आनंद पुष्कर
  • दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- घनश्याम राय

जन सुराज की ओर से भी हो चुका है ऐलान

जेडीयू और बीजेपी के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी दमखम से मैदान में है. सभी आठ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है. ऐलान के बाद दो सीटों से पार्टी ने उम्मीदवार को भी बदला है. देखना होगा कि इस एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशियों का भाग्य खुलता है या क्या होता है.

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर माहौल बनता दिख रहा है. पटना स्नातक सीट पर जो चुनावी नतीजे होंगे वो देखने लायक होंगे. इस सीट से जेडीयू और जन सुराज के प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर होगी. जेडीयू से नीरज कुमार मैदान में हैं तो वहीं जन सुराज से डॉ. अनुज सिंह लड़ रहे हैं. अनुज सिंह को अनंत सिंह का भी समर्थन प्राप्त है. हालांकि नीरज कुमार जेडीयू से मौजूदा एमएलसी हैं.

यह भी पढ़ें- Exclusive: 'बिहार में जाति हट जाए तो…', BJP विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 29 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election 2026
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