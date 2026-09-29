बिहार MLC चुनाव: JDU के बाद BJP ने 4 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, देखें लिस्ट

बिहार की आठ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा मंगलवार (29 सितंबर) को कर दी गई. चार सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है. इससे पहले चार सीटों पर जेडीयू की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी.

बीजेपी ने कहां से किसे दिया टिकट?

पटना शिक्षक से- नवल किशोर यादव

कोसी स्नातक से- एनके यादव

दरभंगा स्नातक से- सर्वेश कुमार

तिरहुत शिक्षक से- नरेंद्र प्रसाद सिंह

लिस्ट पर नजर डालें तो इनमें से नवल किशोर यादव, एनके यादव और सर्वेश कुमार मौजूदा एमएलसी हैं. आठ सीटों में चार शिक्षक निर्वाचन और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है. एनडीए में जेडीयू और बीजेपी की ओर से चार-चार सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं.

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एक नजर में जेडीयू उम्मीदवारों के नाम देखें

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- नीरज कुमार

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र- अभिषेक झा

सारण शिक्षक क्षेत्र- आनंद पुष्कर

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र- घनश्याम राय

जन सुराज की ओर से भी हो चुका है ऐलान

जेडीयू और बीजेपी के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी दमखम से मैदान में है. सभी आठ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है. ऐलान के बाद दो सीटों से पार्टी ने उम्मीदवार को भी बदला है. देखना होगा कि इस एमएलसी चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रत्याशियों का भाग्य खुलता है या क्या होता है.

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर माहौल बनता दिख रहा है. पटना स्नातक सीट पर जो चुनावी नतीजे होंगे वो देखने लायक होंगे. इस सीट से जेडीयू और जन सुराज के प्रत्याशी के बीच कड़ी टक्कर होगी. जेडीयू से नीरज कुमार मैदान में हैं तो वहीं जन सुराज से डॉ. अनुज सिंह लड़ रहे हैं. अनुज सिंह को अनंत सिंह का भी समर्थन प्राप्त है. हालांकि नीरज कुमार जेडीयू से मौजूदा एमएलसी हैं.

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