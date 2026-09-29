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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'

चिराग पासवान का SIR विवाद के बीच दो टूक, 'मुझे लगता है...'

चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर है. चिराग पासवान ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा है कि उन राज्यों के परिणामों पर भी सवाल उठाना चाहिए जहां आपके (विपक्ष) पक्ष में नतीजे आते हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 29 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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एसआईआर को लेकर विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है. इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने SIR और चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवालों को लेकर बड़ा बयान दिया है.

मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को चिराग पासवान ने कहा, "विपक्ष इस तरीके से निरंतरता में SIR को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर जो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है. मुझे लगता है कई राज्यों ने इनके इस भ्रम का जवाब देने का काम किया. बंगाल के चुनाव हों, हमारे यहां बिहार के चुनाव हों... अगर आप इस पर सवाल उठाते हो तो फिर उन राज्यों के परिणामों पर भी सवाल उठाइए जहां पर आपके पक्ष में नतीजे आते हैं... यह जो सेलेक्टिव क्रिटिसिजम विपक्ष के द्वारा किया जाता है, मैं मानता हूं यह उचित नहीं है..."

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चिराग पासवान इससे पहले चुनाव आयोग और सीईसी पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं. चुनाव आयोग को लेकर चिराग ने यह कहा था, "...एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है. ऐसे में अगर चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं तो जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की है. सीईसी को मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए. विपक्ष क्या कहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है."

लगातार विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर

बता दें कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग पर हमलावर हैं. मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई. पार्टी की ओर से रणनीति बनाई गई. एसआईआर, ज्ञानेश कुमार सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस की इस बैठक पर कहा, "कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ साजिश रच रही है. कांग्रेस पार्टी कभी सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो, जो भी संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ बोलना अपनी आदत समझ गई है..."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी लेगी बड़ा एक्शन? नीतीश कुमार तक पहुंची बात

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan BIHAR NEWS SIR
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