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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के विरोध में उतरे जीतन राम मांझी? जोड़ दिया दलित और मुसलमान का एंगल

भरत तिवारी के विरोध में उतरे जीतन राम मांझी? जोड़ दिया दलित और मुसलमान का एंगल

Bharat Tiwari Encounter Case: जीतन राम मांझी का कहना है कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था, जिनका जातिवादी मानसिकता के लोग समर्थन कर रहे हैं. अपराधिक मामले में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jun 2026 03:04 PM (IST)
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एक तरफ जहां भरत तिवारी के केस में हर तरफ पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठ रही है तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी लगातार अलग तरह का बयान दे रहे हैं. उन्होंने एनकाउंटर को सही बताया है. इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस केस में दलित और मुसलमान का एंगल डाल दिया है.

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार (23 जून, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. लिखा, "दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया, ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहें हैं…"

'देश संविधान से चलेगा या...'

मांझी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आई? उनका कहना है कि किन लोगों के शह पर इस आपराधिक वारदात पर राजनीति हो रही है? देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक से?

यह भी पढ़ें- सर! भरत तिवारी पर बोल दीजिए, BJP नेता ही सवाल उठा रहे, सुनकर CM सम्राट ने दिया ये रिएक्शन

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था जिनका जातिवादी मानसिकता के लोग समर्थन कर रहे हैं. पूर्व में भी आपराधिक मामले को लेकर इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी."

कांग्रेस ने कहा- डीएसपी ने रची साजिश

इस मामले पर बिहार कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, "मैं इस बात को खारिज करता हूं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, उसकी हत्या हुई. डीएसपी ने यह साजिश रची. मैंने सरकार से मांग की है कि मामले की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नहीं बल्कि पटना हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपये राहत के रूप में दिए जाएं." 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: एनकाउंटर पर नेताओं की बयानबाजी से भड़की BJP! कहा- 'जब तक…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jun 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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