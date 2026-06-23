भरत तिवारी केस: एनकाउंटर पर नेताओं की बयानबाजी से भड़की BJP! कहा- 'जब तक…'

भरत तिवारी एनकाउंटर केस (Bharat Tiwari Encounter Case) पर खूब बयानबाजी हो रही है. कोई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है तो कोई एनकाउटंर को फर्जी बता रहा है. सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के कई नेताओं ने भी इस एनकाउंटर के खिलाफ बयान दिया है. इस बीच बीजेपी की ओर से इस एनकाउंटर पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को सुझाव दिया गया है.

मंगलवार (23 जून, 2026) को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मामले पर कहा, "भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलेगा. सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया है. पूरी जांच के बाद ही इस पर सबको टिप्पणी करनी चाहिए."

Delhi: On Bharat Tiwari's encounter in Bihar, BJP leader Shahnawaz Hussain says, "Bharat Tiwari will get complete justice. A judicial inquiry has been ordered, and Samrat Choudhary has already announced it. Please wait until the investigation is complete before commenting on this… pic.twitter.com/d68gETN58K — IANS (@ians_india) June 23, 2026

परिवार के प्रति जताई संवेदना

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है. उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि जब तक रिपोर्ट न आ जाए किसी भी नेताओं को टिप्पणी से बचना चाहिए. जांच पर पूरा भरोसा करना चाहिए.

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'गलतियां हुईं तो दंड भी मिलेगा'

उधर इस घटना पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, "जो भी निलंबन या अनुशासनिक कार्रवाई हुई है, अगर आप एडीजी के बयान को भी देखें, तो उन्होंने पूरे प्रकरण को हैंडल करते हुए स्थानीय पुलिस को सही नहीं ठहराया है. कहीं न कहीं जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति जांच कर रही है. बिहार में किसी के साथ अन्याय न हो.. ये सुशासन की सरकार का वादा है. गलतियां अगर हुई हैं तो दंड भी जवाबदेह लोगों को मिलेगा."

बता दें कि बीते सोमवार को एडीजी (विधि-व्यवस्था) सुधांशु कुमार ने भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में कहा था कि पूरे मामले की जांच के लिए शाहाबाद के डीआईजी को अधिकृत किया गया है. इसके अलावा पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट के स्तर से जल्द ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस मामले में अब तक दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

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