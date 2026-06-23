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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: एनकाउंटर पर नेताओं की बयानबाजी से भड़की BJP! कहा- 'जब तक…'

भरत तिवारी केस: एनकाउंटर पर नेताओं की बयानबाजी से भड़की BJP! कहा- 'जब तक…'

Bharat Tiwari Encounter: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलेगा. उधर जेडीयू का कहना है कि गलतियां अगर हुई हैं तो दंड भी जवाबदेह लोगों को मिलेगा.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 23 Jun 2026 11:55 AM (IST)
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भरत तिवारी एनकाउंटर केस (Bharat Tiwari Encounter Case) पर खूब बयानबाजी हो रही है. कोई पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है तो कोई एनकाउटंर को फर्जी बता रहा है. सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के कई नेताओं ने भी इस एनकाउंटर के खिलाफ बयान दिया है. इस बीच बीजेपी की ओर से इस एनकाउंटर पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को सुझाव दिया गया है.  

मंगलवार (23 जून, 2026) को बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मामले पर कहा, "भरत तिवारी को पूरा न्याय मिलेगा. सीएम सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया है. पूरी जांच के बाद ही इस पर सबको टिप्पणी करनी चाहिए." 

परिवार के प्रति जताई संवेदना

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है. उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि जब तक रिपोर्ट न आ जाए किसी भी नेताओं को टिप्पणी से बचना चाहिए. जांच पर पूरा भरोसा करना चाहिए.

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'गलतियां हुईं तो दंड भी मिलेगा'

उधर इस घटना पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, "जो भी निलंबन या अनुशासनिक कार्रवाई हुई है, अगर आप एडीजी के बयान को भी देखें, तो उन्होंने पूरे प्रकरण को हैंडल करते हुए स्थानीय पुलिस को सही नहीं ठहराया है. कहीं न कहीं जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति जांच कर रही है. बिहार में किसी के साथ अन्याय न हो.. ये सुशासन की सरकार का वादा है. गलतियां अगर हुई हैं तो दंड भी जवाबदेह लोगों को मिलेगा."

बता दें कि बीते सोमवार को एडीजी (विधि-व्यवस्था) सुधांशु कुमार ने भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में कहा था कि पूरे मामले की जांच के लिए शाहाबाद के डीआईजी को अधिकृत किया गया है. इसके अलावा पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का निर्णय लिया गया है. हाईकोर्ट के स्तर से जल्द ही इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस मामले में अब तक दो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 23 Jun 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Shahnawaz Hussain Encounter BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
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