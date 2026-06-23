सर! भरत तिवारी पर बोल दीजिए, BJP नेता ही सवाल उठा रहे, सुनकर CM सम्राट ने दिया ये रिएक्शन

भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस की जांच जारी है. एनकाउंटर करने वाले पुलिस पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं. बीजेपी के नेता तक इस मामले पर फायर हैं. इन सबके बीच मंगलवार (23 जून, 2026) को बिहार के सीएम सम्राट चौधरी से पत्रकारों ने इस मामले को लेकर सवाल किया.

पार्टी कार्यालय पहुंचे थे सीएम सम्राट चौधरी

सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने चुप्पी साध ली. उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा. सम्राट चौधरी श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय पहुंच थे.

मीडिया ने सवाल किया कि सर एनकाउंटर मामले पर बोल दीजिए, भरत तिवारी पर बोल दीजिए, इस मामले में जातिवाद का आरोप लग रहा है, बीजेपी के नेताओं ने ही सवाल उठाया है. इतने सवाल के बाद भी सीएम सम्राट चौधरी ने एक लाइन जवाब देना जरूरी नहीं समझा.

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डीआईजी को सौंपी गई है जांच की जिम्मेदारी

बता दें कि भले सीएम सम्राट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन बीते सोमवार (22 जून, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) सुधांशु कुमार ने काफी कुछ जानकारी दी थी. सुधांशु कुमार ने कहा था कि विस्तृत जांच की जिम्मेदारी शाहाबाद रेंज के उप महानिरीक्षक (डीआईजी) को सौंपी गई है.

जांच पर पुलिस मुख्यालय रख रहा नजर

एडीजी के अनुसार, मुठभेड़ से संबंधित परिस्थितियों की जांच के लिए आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जा रहा है. जांच में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) विश्लेषण, तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों की जांच, भौतिक साक्ष्यों का संग्रह और सत्यापन, और उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य सामग्रियों की जांच शामिल है. पुलिस मुख्यालय जांच की प्रगति पर लगातार नजर रख रहा है.

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