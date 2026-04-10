बिहार में BJP को मुख्यमंत्री के लिए अभी करना होगा इंतजार? JDU के बड़े नेता का ताजा बयान

बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्यसभा की शपथ ले ली है और अब वे कभी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं. बिहार में ऐसी चर्चा है कि अब बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है लेकिन जेडीयू की ओर से एक ताजा बयान आया जो हैरान कर सकता है.

नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) की शाम जब दिल्ली से पटना लौटे तो उन्होंने बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर प्रतिक्रिया दी. मीडिया ने उनसे सवाल किया. विजय चौधरी ने कहा, "नई सरकार बनेगी… नई सरकार शपथ देने से बनती है कि जब इस्तीफा देंगे तब… अभी इंतजार करिए…"

पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया को बयान दिया है. विजय चौधरी ने भले साफ तौर से मीडिया को इंतजार करने के लिए कह दिया, लेकिन नई सरकार को लेकर एनडीए के अंदर भारी चर्चा हो रही है. सारा फोकस बीजेपी कोटे से बनने वाले मुख्यमंत्री को लेकर है. बिहार बीजेपी कोर कमेटी की आज (शुक्रवार) होने वाली बैठक भी टल गई. अब देखना होगा कि यह बैठक कब होती है. इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की भी मीटिंग होनी है.

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बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने दी नीतीश को बधाई

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व एवं सुशासन की प्रतिबद्धता निश्चित ही संसद में बिहार की आवाज को और सशक्त बनाएगी.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने भी नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर शुभकामना दी है. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी का पूरा सार्वजनिक जीवन सेवा, समर्पण और सुशासन की मिसाल रहा है. उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं."

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