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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में BJP को मुख्यमंत्री के लिए अभी करना होगा इंतजार? JDU के बड़े नेता का ताजा बयान

बिहार में BJP को मुख्यमंत्री के लिए अभी करना होगा इंतजार? JDU के बड़े नेता का ताजा बयान

Bihar New CM: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कहा है कि अभी इंतजार करना होगा. पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया को बयान दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Apr 2026 07:47 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्यसभा की शपथ ले ली है और अब वे कभी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं. बिहार में ऐसी चर्चा है कि अब बीजेपी से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं के नाम की चर्चा चल रही है लेकिन जेडीयू की ओर से एक ताजा बयान आया जो हैरान कर सकता है. 

नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) की शाम जब दिल्ली से पटना लौटे तो उन्होंने बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर प्रतिक्रिया दी. मीडिया ने उनसे सवाल किया. विजय चौधरी ने कहा, "नई सरकार बनेगी… नई सरकार शपथ देने से बनती है कि जब इस्तीफा देंगे तब… अभी इंतजार करिए…"

पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया को बयान दिया है. विजय चौधरी ने भले साफ तौर से मीडिया को इंतजार करने के लिए कह दिया, लेकिन नई सरकार को लेकर एनडीए के अंदर भारी चर्चा हो रही है. सारा फोकस बीजेपी कोटे से बनने वाले मुख्यमंत्री को लेकर है. बिहार बीजेपी कोर कमेटी की आज (शुक्रवार) होने वाली बैठक भी टल गई. अब देखना होगा कि यह बैठक कब होती है. इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की भी मीटिंग होनी है. 

यह भी पढ़ें- 'नीतीश कुमार को बधाई नहीं दूंगा', शपथ को लेकर जीतन राम मांझी का हैरान करने वाला बयान

बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने दी नीतीश को बधाई

दूसरी ओर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दीर्घ राजनीतिक अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व एवं सुशासन की प्रतिबद्धता निश्चित ही संसद में बिहार की आवाज को और सशक्त बनाएगी.

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने भी नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर शुभकामना दी है. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी का पूरा सार्वजनिक जीवन सेवा, समर्पण और सुशासन की मिसाल रहा है. उनके नेतृत्व में बिहार ने विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं."

यह भी पढ़ें- 'बिहार की जनता के साथ भयंकर धोखा', नीतीश कुमार पर बरसी RJD, 'घोड़ी कोई चढ़ा और…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Apr 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Bihar New CM Vijay Kumar Choudhary BIHAR NEWS
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