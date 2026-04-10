'नीतीश कुमार को बधाई नहीं दूंगा', शपथ को लेकर जीतन राम मांझी का हैरान करने वाला बयान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली. राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई. नीतीश कुमार को हर तरफ से शुभकामनाएं आ रही हैं, लेकिन केंद्रीय जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे बधाई नहीं देंगे.

अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए मांझी ने लिखा है, "आज मैं नीतीश जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की बधाई नहीं दूंगा. बस इतना कहूंगा बिहार विल मिस यू नीतीश जी, ये मैं ही नहीं पूरे बिहार की जनता कह रही है."

आज मैं नीतीश जी को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेने की बधाई नहीं दूँगा।

बस इतना कहूँगा।

“बिहार विल मिस यू नीतीश जी।”

ये मैं ही नहीं पूरे बिहार की जनता कह रही है।@NitishKumar @VPIndia — Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) April 10, 2026

दूसरी ओर नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने इस मौके पर अपने पिता को बधाई दी है. निशांत ने अपने एक्स हैंडल से लिखा है, "पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को माननीय राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई."

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प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है. उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है. उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा."

शपथ ग्रहण में कौन-कौन रहा?

बता दें कि नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे पी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में हिंदी में शपथ ली. इस मौके पर जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के नेता एवं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, कांग्रेस नेता जयराम रमेश एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद थे.

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