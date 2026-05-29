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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकॉकरोच जनता पार्टी पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सियासत तेज, RJD बोली- 'ये बात तो…'

कॉकरोच जनता पार्टी पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सियासत तेज, RJD बोली- 'ये बात तो…'

Cockroach Janta Party: आरजेडी का कहना है कि देश के नौजवान बेरोजगारी की मार से परेशान हैं. ये केंद्र की सरकार की नाकामी है. बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका आक्रोश नौजवानों के अंदर है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 29 May 2026 12:37 PM (IST)
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देश में अचानक सुर्खियों में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) पर सियासत तेज हो गई है. सियासत ऐसी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) भी इस पर बोलने से नहीं बचे. उन्होंने जो बयान दिया वो देश के युवाओं और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है. उनके बयान के बाद बिहार से नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है.

सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री का बयान पढ़ें

दरअसल 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है, "भारत भी गजब है.. जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं अब उनकी पार्टी बन गई है. इससे यह सिद्ध होता है कि बेरोजगारी तो बढ़ गई है... भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है. भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए. यह तो सोचना चाहिए." 

ये केंद्र सरकार की नाकामी: आरजेडी

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान के बाद आरजेडी ने शुक्रवार (29 मई, 2026) को रिएक्शन दिया. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने कहा, "ये बात तो सही है जो बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं… देश के नौजवान किस तरह बेरोजगारी की मार से परेशान हैं… ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका आक्रोश नौजवानों के अंदर है."

मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा, "ये बात सही है कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश तबाह हो रहा है. बेरोजगारी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, सब बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी झालमुढ़ी और मेलोडी खाने-खिलाने में व्यस्त हैं." 

यह भी पढ़ें- चमकी बुखार को लेकर बिहार में क्या है तैयारी? जानिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा

ये पार्टी नहीं... आंदोलन है: मुकेश सहनी

दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर तो नहीं लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी पर रिएक्शन जरूर दिया है. उन्होंने कहा, "ये पार्टी नहीं है… आंदोलन है और उस आंदोलन से मेरी आस्था जुड़ी है. विश्वास जुड़ा है. युवाओं के साथ हम खड़े हैं. कॉकरोच जनता पार्टी उभर रही है. युवा देश के भविष्य हैं. आने वाले समय में हमारे युवा मोदी को देश से विदाई दे देंगे."

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को भारत में 21 मई को बैन कर दिया गया था. इसके बाद कॉकरोच इज बैक के नाम से हैंडल बना था. अब कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 May 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Dhirendra Krishna Shastri BIHAR NEWS Cockroach Janta Party
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