कॉकरोच जनता पार्टी पर धीरेंद्र शास्त्री के बयान से सियासत तेज, RJD बोली- 'ये बात तो…'

देश में अचानक सुर्खियों में आई 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) पर सियासत तेज हो गई है. सियासत ऐसी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) भी इस पर बोलने से नहीं बचे. उन्होंने जो बयान दिया वो देश के युवाओं और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है. उनके बयान के बाद बिहार से नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है.

सबसे पहले धीरेंद्र शास्त्री का बयान पढ़ें

दरअसल 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है, "भारत भी गजब है.. जिन कॉकरोचों से लोग डरते हैं अब उनकी पार्टी बन गई है. इससे यह सिद्ध होता है कि बेरोजगारी तो बढ़ गई है... भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है. भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए. यह तो सोचना चाहिए."

ये केंद्र सरकार की नाकामी: आरजेडी

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के इसी बयान के बाद आरजेडी ने शुक्रवार (29 मई, 2026) को रिएक्शन दिया. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्यंजय तिवारी ने कहा, "ये बात तो सही है जो बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं… देश के नौजवान किस तरह बेरोजगारी की मार से परेशान हैं… ये केंद्र की सरकार की नाकामी है कि आज बेरोजगारी बढ़ रही है और उसका आक्रोश नौजवानों के अंदर है."

मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा, "ये बात सही है कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश तबाह हो रहा है. बेरोजगारी हो, गरीबी हो, महंगाई हो, सब बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी झालमुढ़ी और मेलोडी खाने-खिलाने में व्यस्त हैं."

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ये पार्टी नहीं... आंदोलन है: मुकेश सहनी

दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर तो नहीं लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी पर रिएक्शन जरूर दिया है. उन्होंने कहा, "ये पार्टी नहीं है… आंदोलन है और उस आंदोलन से मेरी आस्था जुड़ी है. विश्वास जुड़ा है. युवाओं के साथ हम खड़े हैं. कॉकरोच जनता पार्टी उभर रही है. युवा देश के भविष्य हैं. आने वाले समय में हमारे युवा मोदी को देश से विदाई दे देंगे."

कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की बुलंद आवाज़ है, जो व्यवस्था की कमियों और प्रशासनिक उदासीनता से पीड़ित हैं। हम उनके इस संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। pic.twitter.com/PqaFlACGlJ — Vikassheel Insaan Party (@vippartyindia) May 28, 2026

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को भारत में 21 मई को बैन कर दिया गया था. इसके बाद कॉकरोच इज बैक के नाम से हैंडल बना था. अब कॉकरोच जनता पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई) को अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया एक्स अकाउंट को फौरन बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया.

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