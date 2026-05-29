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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट चौधरी के हरा गमछा और AI कैमरे वाले बयान पर RJD का तंज, 'लगाना ही है तो…'

CM सम्राट चौधरी के हरा गमछा और AI कैमरे वाले बयान पर RJD का तंज, 'लगाना ही है तो…'

Bihar News: आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि कैमरा अस्पतालों में लगाइए, जहां इलाज से पहले सिफारिश और पैसा पूछा जाता है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 29 May 2026 11:35 AM (IST)
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बिहार में अभी हाल ही में एआई समिट हुआ था. कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने कह दिया कि पटना में चार हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एआई से कह दिया जाए कि 'हरा गमछा' वालों को खोजो तो तुरंत पकड़ लेगा. उनके इस बयान पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह (RJD MP Sudhakar Singh) की प्रतिक्रिया आई है.

सुधाकर सिंह ने शुक्रवार (29 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और इसमें सीएम सम्राट चौधरी को टैग किया. सांसद ने कहा, "हरा गमछा वालों को ढूंढने के लिए AI enabled कैमरा लगाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं… मुख्यमंत्री जी, कैमरा लगाना ही है तो जरा उन घरों में लगवाइए जहां महंगाई के कारण चूल्हा जला या नहीं जला यह पता चल सके. कैमरा लगाइए उन रसोईयों में जहां गैस सिलेंडर के अभाव में खाना बना या नहीं बना…"

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'…ताकि जनता देख सके कौन सा काम हो रहा'

अपने पोस्ट में सुधाकर सिंह आगे लिखते हैं, "कैमरा अंचल कार्यालयों में भी लगाइए ताकि जनता देख सके कि बिना घूस दिए कौन सा काम हो रहा है. वृद्धा पेंशन से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक में सेवा शुल्क वसूला जा रहा है. दाखिल-खारिज भी बिना घूस दिए नहीं होता है. उस पर भी एआई से नजर रखिए." 

सरकार को बस हरा गमछा दिख रहा: सुधाकर

उन्होंने अस्पताल से लेकर स्कूल और नौकरी तक के मुद्दे पर भी सीएम को घेरा. आगे कहा, "कैमरा लगाइए, ताकि पता चले कितने युवा डिग्री लेकर लाइन में खड़े हैं और कितने नौकरी के इंतजार में उम्र गुजार रहे हैं. कैमरा अस्पतालों में लगाइए, जहां इलाज से पहले सिफारिश और पैसा पूछा जाता है. स्कूलों में लगाइए, जहां शिक्षक कम और सरकारी प्रचार ज्यादा पहुंचता है, लेकिन नहीं… सरकार को गरीब की थाली, किसान की बदहाली और बेरोजगार की खाली जेब नहीं दिखती. सरकार को बस हरा गमछा दिख रहा है."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 29 May 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Sudhakar Singh Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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