CM सम्राट चौधरी के हरा गमछा और AI कैमरे वाले बयान पर RJD का तंज, 'लगाना ही है तो…'

बिहार में अभी हाल ही में एआई समिट हुआ था. कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने कह दिया कि पटना में चार हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और एआई से कह दिया जाए कि 'हरा गमछा' वालों को खोजो तो तुरंत पकड़ लेगा. उनके इस बयान पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह (RJD MP Sudhakar Singh) की प्रतिक्रिया आई है.

सुधाकर सिंह ने शुक्रवार (29 मई, 2026) को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया और इसमें सीएम सम्राट चौधरी को टैग किया. सांसद ने कहा, "हरा गमछा वालों को ढूंढने के लिए AI enabled कैमरा लगाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं… मुख्यमंत्री जी, कैमरा लगाना ही है तो जरा उन घरों में लगवाइए जहां महंगाई के कारण चूल्हा जला या नहीं जला यह पता चल सके. कैमरा लगाइए उन रसोईयों में जहां गैस सिलेंडर के अभाव में खाना बना या नहीं बना…"

हरा गमछा वालों को ढूंढने के लिए AI enabled कैमरा लगाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री @samrat4bjp जी कर रहे हैं,



मुख्यमंत्री जी, कैमरा लगाना ही है तो ज़रा उन घरों में लगवाइए जहाँ महँगाई के कारण चूल्हा जला या नहीं जला, यह पता चल सके।

कैमरा लगाइए उन रसोईयों में जहाँ गैस सिलेंडर के… pic.twitter.com/VrcpkO1Yu4 — Sudhakar Singh (रोज़गार जहाँ, वोट वहाँ) (@_Sudhaker_singh) May 29, 2026

यह भी पढ़ें- चमकी बुखार को लेकर बिहार में क्या है तैयारी? जानिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने क्या कुछ कहा

'…ताकि जनता देख सके कौन सा काम हो रहा'

अपने पोस्ट में सुधाकर सिंह आगे लिखते हैं, "कैमरा अंचल कार्यालयों में भी लगाइए ताकि जनता देख सके कि बिना घूस दिए कौन सा काम हो रहा है. वृद्धा पेंशन से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक में सेवा शुल्क वसूला जा रहा है. दाखिल-खारिज भी बिना घूस दिए नहीं होता है. उस पर भी एआई से नजर रखिए."

सरकार को बस हरा गमछा दिख रहा: सुधाकर

उन्होंने अस्पताल से लेकर स्कूल और नौकरी तक के मुद्दे पर भी सीएम को घेरा. आगे कहा, "कैमरा लगाइए, ताकि पता चले कितने युवा डिग्री लेकर लाइन में खड़े हैं और कितने नौकरी के इंतजार में उम्र गुजार रहे हैं. कैमरा अस्पतालों में लगाइए, जहां इलाज से पहले सिफारिश और पैसा पूछा जाता है. स्कूलों में लगाइए, जहां शिक्षक कम और सरकारी प्रचार ज्यादा पहुंचता है, लेकिन नहीं… सरकार को गरीब की थाली, किसान की बदहाली और बेरोजगार की खाली जेब नहीं दिखती. सरकार को बस हरा गमछा दिख रहा है."

यह भी पढ़ें- Bihar News: टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन, गिरफ्तार चर्चित ठेकेदार रिशु श्री को भेजा गया बेऊर जेल

