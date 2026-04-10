'बिहार की जनता के साथ भयंकर धोखा', नीतीश कुमार पर बरसी RJD, 'घोड़ी कोई चढ़ा और…'

राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर हमला किया है. एक तरफ नीतीश कुमार ने शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने इसे बिहार की जनता के साथ धोखा बताया. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि घोड़ी कोई चढ़ा और फेरे किसी और के साथ लिए गए.

शक्ति यादव ने कहा, "नीतीश कुमार जी के राज्यसभा में शपथ लेते ही उनका राजनीतिक अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का दावा आज अक्षरशः सच साबित हुआ कि 25 से 30, नीतीश होंगे फिनिश."

नीतीश कुमार को बताया आस्तीन का सांप

आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि इतिहास नीतीश कुमार को समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के सांप के रूप में याद रखेगा. जो व्यक्ति कभी लुधियाना में हाथ मिलाने से भड़कता था, आज वही अपनी सत्ता बचाने के लिए भारतयी जनता पार्टी के कदमों में नतमस्तक है.

नीतीश कुमार जी के राज्यसभा में शपथ लेते ही उनका राजनीतिक अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का दावा आज अक्षरशः सच साबित हुआ कि 25 से 30, नीतीश होंगे फिनिश।



इतिहास नीतीश कुमार को समाजवाद के सबसे विषैले आस्तीन के सांप के रूप में याद रखेगा। जो व्यक्ति… pic.twitter.com/FxWJq8V6TG — Shakti Singh Yadav (@sshaktisinghydv) April 10, 2026

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उन्होंने कहा, "जनादेश की चोरी कर और उधार का सिंदूर लगाकर सुशासन का ढोंग रचने वालों ने बिहार की जनता के साथ भयंकर धोखा किया है. घोड़ी कोई चढ़ा और फेरे किसी और के साथ लिए गए."

कड़ा हिसाब करेगी बिहार की जनता: शक्ति यादव

कड़े शब्दों में शक्ति यादव ने कहा कि चारों तरफ से घिरकर बलात राज्यसभा भेजे गए नीतीश कुमार ने पूरी भूंजा पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया है. बीजेपी के इस षड्यंत्र के सामने घुटने टेककर उन्होंने अपना बचा-खुचा जमीर भी सौंप दिया है. जनता इस सीनाजोरी का कड़ा हिसाब करेगी.

विपक्ष नीतीश कुमार के फैसले को धोखा जरूर बता रहा है लेकिन एनडीए के नेता बधाई देने में लगे हैं. बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पर कहा, "हमें बहुत खुशी है कि वे अपने नए सफर की शुरूआत करने जा रहे हैं..."

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, "राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. सुशासन के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और सार्वजनिक जीवन का सुदीर्घ अनुभव निश्चित रूप से उच्च सदन की गरिमा को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा. बिहार के विकास में आपके अतुलनीय योगदान और प्रशासनिक दूरदर्शिता से संसद की कार्यप्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी. आपके सफल कार्यकाल हेतु मंगलकामनाएं."

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