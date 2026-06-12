Watch: पावरस्टार पवन सिंह के MLC बनने पर क्या बोलीं उनकी मां? 'हमार बेटा…'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPawan Singh MLC: पवन सिंह के एमएलसी बनने पर क्या बोलीं उनकी मां? 'हमार बेटा…'

Pawan Singh MLC: पवन सिंह के एमएलसी बनने पर क्या बोलीं उनकी मां? 'हमार बेटा…'

Pawan Singh News: पवन सिंह की मां का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है वे उसमें भोजपुरी में अपनी बात कह रही हैं. बेटे के एमएलसी बनने पर उन्होंने खुशी जताई है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Jun 2026 11:12 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद (एमएलसी) की 10 खाली सीटों पर बीते गुरुवार (11 जून, 2026) को सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए. सीटों की संख्या के अनुसार ही उम्मीदवार उतारे गए थे इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ. वोटिंग की नौबत नहीं आई. बीजेपी से पवन सिंह (Pawan Singh) एमएलसी बने हैं. इस बीच उनकी मां की प्रतिक्रिया आई है.

पवन सिंह की मां का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है वे उसमें भोजपुरी में अपनी बात कह रही हैं. बेटे के एमएलसी बनने पर उन्होंने खुशी जताई है. उन्होंने कहा, "हमार बेटा एमएलसी बन गएल, हम बहुत खुश बानी. सब बड़ लोग के हाथ जोड़के नमस्ते… अइसहीं आशीर्वाद दीं लोग कि हमार बेटा खूब आगे बढ़ जाए… हम बहुत खुश बानी… सब लोग खुश बा… हमार सबके आशीर्वाद बा… आप लोग आशीर्वाद देते रहीं…"

 
 
 
 
 
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क्या बोले पवन सिंह?

उधर एमएलसी बनने के बाद पावरस्टार पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व तथा संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को हृदय से आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी. आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं सदैव अपेक्षित हैं."

यह भी पढ़ें- राबड़ी देवी ने सिंगर को हाथ से खोलकर दे दिया हीरे का कंगन, गदगद हुए छोटू छलिया

एनडीए से कुल 9 प्रत्याशी बने एमएलसी

बता दें कि 10 सीटों में से 9 पर एनडीए के उम्मीदवार एमएलसी बने हैं. बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर चुने गए हैं. जेडीयू की बात की जाए तो भारती मेहता, निशांत कुमार, ललन प्रसाद और शिवानी देवी की जीत हुई है. लोजपा (रामविलास) से अशरफ अंसारी और आरजेडी से सुनील सिंह निर्विरोध चुने गए हैं. वे नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार थे. शेष 9 सीटों का कार्यकाल 2032 तक होगा.

यह भी पढ़ें- Bihar MLC चुनाव: पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, दीपक प्रकाश का पत्ता साफ

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Jun 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Pawan Singh Bihar MLC Election BIHAR NEWS Bihar MLC Election 2026
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