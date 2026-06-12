Watch: पावरस्टार पवन सिंह के MLC बनने पर क्या बोलीं उनकी मां? 'हमार बेटा…'

बिहार विधान परिषद (एमएलसी) की 10 खाली सीटों पर बीते गुरुवार (11 जून, 2026) को सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए. सीटों की संख्या के अनुसार ही उम्मीदवार उतारे गए थे इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ. वोटिंग की नौबत नहीं आई. बीजेपी से पवन सिंह (Pawan Singh) एमएलसी बने हैं. इस बीच उनकी मां की प्रतिक्रिया आई है.

पवन सिंह की मां का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है वे उसमें भोजपुरी में अपनी बात कह रही हैं. बेटे के एमएलसी बनने पर उन्होंने खुशी जताई है. उन्होंने कहा, "हमार बेटा एमएलसी बन गएल, हम बहुत खुश बानी. सब बड़ लोग के हाथ जोड़के नमस्ते… अइसहीं आशीर्वाद दीं लोग कि हमार बेटा खूब आगे बढ़ जाए… हम बहुत खुश बानी… सब लोग खुश बा… हमार सबके आशीर्वाद बा… आप लोग आशीर्वाद देते रहीं…"

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क्या बोले पवन सिंह?

उधर एमएलसी बनने के बाद पावरस्टार पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व तथा संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को हृदय से आभार जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी. आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं सदैव अपेक्षित हैं."

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एनडीए से कुल 9 प्रत्याशी बने एमएलसी

बता दें कि 10 सीटों में से 9 पर एनडीए के उम्मीदवार एमएलसी बने हैं. बीजेपी से पवन सिंह, संजय मयूख, शीला पंडित और अनिल ठाकुर चुने गए हैं. जेडीयू की बात की जाए तो भारती मेहता, निशांत कुमार, ललन प्रसाद और शिवानी देवी की जीत हुई है. लोजपा (रामविलास) से अशरफ अंसारी और आरजेडी से सुनील सिंह निर्विरोध चुने गए हैं. वे नीतीश कुमार की खाली हुई सीट से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार थे. शेष 9 सीटों का कार्यकाल 2032 तक होगा.

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