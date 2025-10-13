'महागठबंधन की नाव मझधार में...', लालू परिवार पर तय हुए आरोप तो JDU ने कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ अदालत ने आरोप तय किए हैं. इस बीच राजद को सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार घेरा जा रहा है. स बीच जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने जमकर तंज कसते हुए कहा, भ्रष्टाचार पर उपदेश देने वाले अब न्यायिक फैसले का सामने करेंगे.

बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की नाव मझधार में फंस गई है और उसका डूबना तय है.

राजीव रंजन ने कांग्रेस-राजद गठबंधन पर कही ये बात

राजीव रंजन ने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक हालात में कांग्रेस, आरजेडी के साथ गठबंधन में अपनी कुर्बानी देने को तैयार नहीं है. चुनावी जंग में उन्हें पता है कि जनता की धारणा कितनी मायने रखती है. लालू और तेजस्वी यादव की छवि पर जो गहरे दाग हैं, उन्हें मिटाना आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं के लिए असंभव होगा. जनता की नजर में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है.

उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय होने का हवाला देते हुए तंज कसा कि 'भ्रष्टाचार पर उपदेश देने वाले अब न्यायिक फैसले का सामना करेंगे.'

लालू परिवार पर किया कटाक्ष

राजीव रंजन ने कहा कि अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार पर दूसरों को उपदेश देने वाले और नौकरियां देने के बड़े-बड़े दावे करने वाले ये लोग न्यायिक फैसले पर क्या कहते हैं. सब जानते हैं कि इस परिवार का चाल, चरित्र और छवि कभी नहीं बदलेगी. लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए लालू प्रसाद के कारनामों को जनता अभी तक नहीं भूली है. उनके भ्रष्टाचार का इतिहास लंबा है और आरजेडी के लिए इससे उबरना बहुत मुश्किल होगा. जनता ने महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, वामपंथी और वीआईपी समेत उनके साथ खड़े दलों को भी नकारने का मन बना लिया है.

एनडीए सीट बंटवारे पर बोले राजीव रंजन

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर उठ रहे असंतोष के सवाल पर राजीव रंजन ने दावा किया कि गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है. उन्होंने कहा, 'सभी दलों ने अपने-अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर सहमति जताई है. सीट बंटवारा सर्वसम्मति से हुआ है और हमारा प्रचार अभियान शुरू हो चुका है.'

राजीव रंजन ने दावा किया कि इस बार एनडीए को और बड़ी जीत मिलेगी, जो आरजेडी के लिए 2010 के चुनाव से भी बदतर होगी. जनता ने महागठबंधन और उसके सहयोगी दलों को नकारने का मन बना लिया है. भ्रष्टाचार और कुशासन की छवि के चलते जनता अब एनडीए के साथ है. बिहार की जनता विकास और सुशासन चाहती है, जिसका वादा एनडीए पूरा करेगा. एनडीए का स्पष्ट लक्ष्य और एकजुटता बिहार में शानदार जीत की गारंटी है.