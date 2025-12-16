हिजाब हटाने पर बढ़ा विवाद तो नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान, 'अफसोस की बात है कि…'

आयुष चिकित्सकों को दिए जा रहे नियुक्ति पत्र के दौरान बीते सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला हिजाब हटाया था. इस पर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है. इस बीच अब नीतीश सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि यह अफसोस की बात है कि आज के नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं.

जमा खान ने कहा, "जिस नेता (नीतीश कुमार) के बारे में वे बात कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों का सम्मान किया है और उनके लिए काम किया है. सब लोग उनके व्यवहार को जानते हैं... वे किसी को यह महसूस नहीं कराते कि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे उन्हें महसूस कराते हैं कि वह उनके अभिभावक हैं... कल की जो बात लोग कर रहे हैं, वह उनकी बेटी जैसी लड़की है. यह स्नेह का भाव है..."

'…तो दुख होता है'

आगे मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में रहने वाले सभी जातियों और धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं. जब कोई ऐसे नेता पर उंगली उठाता है तो दुख होता है. वह (नीतीश कुमार) सबका सम्मान करते हैं और सबसे प्यार करते हैं. ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. आरोप लगाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि वे किस पर आरोप लगा रहे हैं. उस व्यक्ति पर जिसने बिहार को इतना संवारा है."

इस पूरे विवाद पर भले जेडीयू की ओर से सफाई दी जा रही हो लेकिन नीतीश कुमार को हर तरफ से घेरा जा रहा है. कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं. बिहार कांग्रेस की ओर से तो एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए.

