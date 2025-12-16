हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिजाब हटाने पर बढ़ा विवाद तो नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान, 'अफसोस की बात है कि…'

हिजाब हटाने पर बढ़ा विवाद तो नीतीश कुमार के मंत्री ने दिया बड़ा बयान, 'अफसोस की बात है कि…'

Bihar CM Nitish Kumar: जमा खान का कहना है कि नीतीश कुमार सभी जाति और धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं. कल की जो बात है तो वह उनकी लड़की जैसी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Dec 2025 11:36 AM (IST)
आयुष चिकित्सकों को दिए जा रहे नियुक्ति पत्र के दौरान बीते सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला हिजाब हटाया था. इस पर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है. इस बीच अब नीतीश सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर हो रही राजनीति को लेकर कहा कि यह अफसोस की बात है कि आज के नेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या कह रहे हैं. 

जमा खान ने कहा, "जिस नेता (नीतीश कुमार) के बारे में वे बात कर रहे हैं, उन्होंने बिहार में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों का सम्मान किया है और उनके लिए काम किया है. सब लोग उनके व्यवहार को जानते हैं... वे किसी को यह महसूस नहीं कराते कि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे उन्हें महसूस कराते हैं कि वह उनके अभिभावक हैं... कल की जो बात लोग कर रहे हैं, वह उनकी बेटी जैसी लड़की है. यह स्नेह का भाव है..." 

'…तो दुख होता है'

आगे मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में रहने वाले सभी जातियों और धर्मों के लोगों से प्यार करते हैं. अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत सम्मान करते हैं. जब कोई ऐसे नेता पर उंगली उठाता है तो दुख होता है. वह (नीतीश कुमार) सबका सम्मान करते हैं और सबसे प्यार करते हैं. ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए. आरोप लगाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए कि वे किस पर आरोप लगा रहे हैं. उस व्यक्ति पर जिसने बिहार को इतना संवारा है."

इस पूरे विवाद पर भले जेडीयू की ओर से सफाई दी जा रही हो लेकिन नीतीश कुमार को हर तरफ से घेरा जा रहा है. कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं. बिहार कांग्रेस की ओर से तो एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 16 Dec 2025 11:29 AM (IST)
Zama Khan Nitish Kumar BIHAR NEWS
