नीतीश कुमार के मुंह से निकली बात नितिन नबीन के लिए 'सच' हो गई? VIDEO हुआ वायरल

बीजेपी विधायक और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी ने अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है. सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को नितिन नबीन ने दिल्ली में अपना कार्यभार भी संभाल लिया. दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद समेत पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. एक तरफ जहां नितिन नबीन ने मिली अपनी नई जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नबीन से जुड़ा हुआ है.

वायरल वीडियो में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो 2022 का है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और वे आरजेडी के साथ चले गए थे. यानी तब नितिन नबीन विपक्ष में थे. उस वक्त सदन (बिहार विधानसभा) में नीतीश कुमार बीजेपी विधायक नितिन नबीन पर भड़क गए थे. गुस्से में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कह दिया था अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इसे शेयर करते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

'बोलोगे तब ही केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ाएगा'

दरअसल सदन में उस वक्त एक तरफ नितिन नबीन खड़े थो तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार गुस्से में अपनी बात कहे जा रहे थे. बीजेपी विधायक से नीतीश कुमार ने कहा था, "सुनो न बैठो… तुम क्या जानते हो… अरे जिस दिन पिता जी की मृत्यु हो गई उस दिन पूरे पटना में मात्र 18 परसेंट वोट हुआ था… तब आप जीते थे… और आपके पिता जी के साथ मेरा क्या पौराणिक संबंध रहा है… उनका निधन हो गया तो जब हम लोग सरकार में आए तो आप ही को बनाए… बोलो मत चुप चाप सुनो… हम कितना प्रेम करते रहे. कितना सम्मान देते रहे. देखो… बोलना जरूर… बोलोगे तब ही केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ाएगा. अगर मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ाएगा."

अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से उस वक्त नितिन नबीन के लिए कहा था कि केंद्र वाला आगे बढ़ाएगा उसे अब की स्थिति से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी की जा रही है. एक्स पर एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, "नीतीश कुमार और नितिन नबीन की बहस का यह पुराना वीडियो प्रासंगिक दिख रहा है."

