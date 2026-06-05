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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम

पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का मानना है कि अगर बाबर आजम को IPL में खिलाया जाए तो रन बनाने के मामले में वह विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे. हालांकि उन्होंने कोहली की काबिलियत की भी तारीफ की.

By : शिवम | Updated at : 05 Jun 2026 11:36 AM (IST)
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पाकिस्तान अक्सर बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं, लेकिन दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स इसे गलत बताकर विराट को बहुत आगे बताते हैं. हकीकत भी यही है, रिकार्ड्स देखें तो कोहली बहुत आगे नजर आते हैं. भारत के स्टार खिलाड़ी कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है, जो मुश्किल स्थिति में पारी को संभालते हैं और जीत तक पहुंचाते हैं. दूसरी तरफ बाबर कुछ छोटी टीमों के खिलाफ बेहतर खेलते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स या बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादातर फ्लॉप ही रहते हैं. इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने दोनों को लेकर एक बेतुका सा बयान दिया है.

इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि तनवीर अहमद का मानना है कि अगर बाबर आजम IPL खेल रहे होते तो वह विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ देते. उन्होंने एक टीवी शो पर कहा, "कोई नहीं मानेगा, न माने लेकिन बाबर को IPL में खिलाएं तो वह विराट से ज्यादा रन मारेगा."

उनके बयान की तरह उनका तर्क भी बेतुका है. उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि पिछले 10-11 सालों से बाबर ने अकेले पाकिस्तान की बल्लेबाजी का बोझ उठा रखा है. उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जबकि विराट कोहली को उनके करियर के दौरान वर्ल्ड के बेहतरों बल्लेबाजों का साथ मिला.

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उन्होंने कहा, "बाबर आजम को 10 साल क्रिकेट खेलते हुए हो गए, लेकिन इस दौरान कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं आया जिससे उन्हें सपोर्ट मिलता रहे. दूसरी तरफ विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे दिग्गज रहे, उनका उन्हें सपोर्ट मिला."

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हालांकि तनवीर अहमद ने विराट कोहली की क्षमता की भी तारीफ की, उनकी सफलता के पीछे उन्होंने 2 मुख्य कारण बताए. एक उनकी फिटनेस और दूसरा रन चेज करने की प्रतिबद्धता. 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Jun 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Pakistani Cricketer Tanvir Ahmed Babar Azam IPL VIRAT KOHLI
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