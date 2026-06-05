पाकिस्तानी दिग्गज का बेतुका बयान, कहा- IPL में विराट से ज्यादा रन बना देंगे बाबर आजम

पाकिस्तान अक्सर बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं, लेकिन दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर्स इसे गलत बताकर विराट को बहुत आगे बताते हैं. हकीकत भी यही है, रिकार्ड्स देखें तो कोहली बहुत आगे नजर आते हैं. भारत के स्टार खिलाड़ी कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है, जो मुश्किल स्थिति में पारी को संभालते हैं और जीत तक पहुंचाते हैं. दूसरी तरफ बाबर कुछ छोटी टीमों के खिलाफ बेहतर खेलते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स या बड़ी टीमों के खिलाफ ज्यादातर फ्लॉप ही रहते हैं. इस बीच पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने दोनों को लेकर एक बेतुका सा बयान दिया है.

इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है. हालांकि तनवीर अहमद का मानना है कि अगर बाबर आजम IPL खेल रहे होते तो वह विराट कोहली को सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पीछे छोड़ देते. उन्होंने एक टीवी शो पर कहा, "कोई नहीं मानेगा, न माने लेकिन बाबर को IPL में खिलाएं तो वह विराट से ज्यादा रन मारेगा."

उनके बयान की तरह उनका तर्क भी बेतुका है. उन्होंने इसके पीछे कारण बताया कि पिछले 10-11 सालों से बाबर ने अकेले पाकिस्तान की बल्लेबाजी का बोझ उठा रखा है. उन्हें किसी अन्य बल्लेबाज से सपोर्ट नहीं मिल रहा, जबकि विराट कोहली को उनके करियर के दौरान वर्ल्ड के बेहतरों बल्लेबाजों का साथ मिला.

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उन्होंने कहा, "बाबर आजम को 10 साल क्रिकेट खेलते हुए हो गए, लेकिन इस दौरान कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं आया जिससे उन्हें सपोर्ट मिलता रहे. दूसरी तरफ विराट कोहली के पास सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, एमएस धोनी जैसे दिग्गज रहे, उनका उन्हें सपोर्ट मिला."

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हालांकि तनवीर अहमद ने विराट कोहली की क्षमता की भी तारीफ की, उनकी सफलता के पीछे उन्होंने 2 मुख्य कारण बताए. एक उनकी फिटनेस और दूसरा रन चेज करने की प्रतिबद्धता.