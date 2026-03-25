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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान के साथ आगे की राजनीति करेंगे पशुपति पारस? कहा- 'चाचा-भतीजा का ये…'

चिराग पासवान के साथ आगे की राजनीति करेंगे पशुपति पारस? कहा- 'चाचा-भतीजा का ये…'

Bihar Politics: पशुपति पारस का कहना है कि राजनीतिक रिश्ता अलग होता है लेकिन चाचा-भतीजा के रिश्ते को तो समाप्त नहीं कर सकते हैं. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Mar 2026 02:17 PM (IST)
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आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच क्या रिश्ते फिर से ठीक हो सकते हैं? क्या दोनों चाचा-भतीजा फिर से एक साथ सियासत में दिख सकते हैं? दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं. अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस का पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे थे. इस पर अब पशुपति पारस ने प्रतिक्रिया दी है.

बीते मंगलवार (24 मार्च, 2026) को पशुपति पारस ने कहा, "ये तो चाचा-भतीजा का रिश्ता है. राजनीतिक रिश्ता अलग होता है लेकिन चाचा-भतीजा के रिश्ते को तो समाप्त नहीं कर सकते. पारिवारिक रिश्ता अलग होता है… खून का रिश्ता अलग होता है." 

पशुपति पारस ने कहा कि हम लोग मिथिलांचल के हैं. मिथिलांचल का तो कल्चर है कि अपने से जो बड़े हैं उनका रोज पैर छूते हैं. तो ये साधारण कल्चर है. इसमें कोई अनहोनी चीज नहीं है.

यह भी पढ़ें- गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?

'भविष्य में क्या होगा किसी ने देखा नहीं है'

मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या उनके (चिराग पासवान) साथ जाएंगे क्या? इस पर उन्होंने कहा, "ये तो भविष्य की बात है. भविष्य में क्या होगा ये किसी ने देखा नहीं है."

इस सवाल पर कि जिस तरह से आपने चिराग को आशीर्वाद दिया तो क्या वो बिहार के सीएम बनेंगे? इस पर कहा, "बिहार की जनता जिसे चाहेगी, उसे मुख्यमंत्री बनाएगी. आखिर में निर्वाचित विधायक जिसे चाहेंगे, वही मुख्यमंत्री बनेगा.

बता दें कि चाचा-भतीजा के रिश्ते अब पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं. लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद दोनों ने अपने-अपने रास्ते अलग कर लिए. अलग-अलग दल बन गया. अब अगर दोनों भविष्य में एक साथ दिखते हैं तो बड़ी बात होगी. हालांकि इसकी संभावना काफी कम है लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है.

यह भी पढ़ें- 'अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आने वाले समय में…', अगले CM पर बिहार BJP का बड़ा बयान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Mar 2026 02:13 PM (IST)
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