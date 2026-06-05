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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: खाते में आए 2,948,000,000 रुपये तो चौंक गया मजदूर, अब बैलेंस देखने पहुंच रहे लोग

बिहार: खाते में आए 2,948,000,000 रुपये तो चौंक गया मजदूर, अब बैलेंस देखने पहुंच रहे लोग

Bihar News in Hindi: मजदूर विकास कुमार बिहार के गयाजी के रहने वाले हैं. उनका कहना है कि उनका बैंक खाता पिछले लगभग पांच वर्षों से सक्रिय है. उन्होंने पैसे को निकालने का प्रयास नहीं किया है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 05 Jun 2026 11:46 AM (IST)
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डिजिटल बैंकिंग के दौर में बिहार के गयाजी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बोधगया प्रखंड अंतर्गत मस्तपुरा गांव निवासी एक मजदूर के खाते में अचानक 2,948,000,000 रुपये का बैलेंस दिखा तो उसके होश उड़ गए. मस्तपुरा गांव के रहने वाले विकास कुमार पेशे से बिजली और प्लंबर मिस्त्री हैं. 

लगभग पांच साल से सक्रिय है मजूदर का खाता

पैसे आने के बाद उन्होंने बताया कि उनका जियो पेमेंट्स बैंक का खाता पिछले लगभग पांच वर्षों से सक्रिय है. दो दिन पहले जब जियो फाइनेंस ऐप के माध्यम से बैलेंस चेक किया तो खाते में 2,94,80,00,000 रुपये (294 करोड़ 80 लाख रुपये) दिखे. पहली बार बैलेंस देखने पर उन्हें लगा कि यह कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन गुरुवार (04 जून, 2026) की शाम दोबारा बैलेंस देखा तो इतने ही पैसे थे.

खाते से राशि निकालने का नहीं किया प्रयास

खाते में इतने रुपये जब कई दिन तक रहे तो उनकी हैरानी और बढ़ गई. विकास कुमार ने बताया कि जब से उनका खाता है तब से अभी तक 6 से 7 लाख रुपये तक का ही लेनदेन हुआ होगा. ऐसे में अचानक इतना बैलेंस दिखना उनके लिए हैरान करने वाली बात थी. किसी संभावित बैंकिंग त्रुटि या तकनीकी समस्या की आशंका को देखते हुए उन्होंने खाते से राशि निकालने या किसी प्रकार का लेनदेन करने की कोशिश नहीं की.

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आसपास के क्षेत्र में बन गया चर्चा का माहौल

इस बात की जानकारी फैलते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में लोग विकास के घर पहुंचने लगे. कोई बैलेंस दिखाने के लिए कहने लगा तो कोई कई सवाल करने लगा. सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैलने लगी.

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि खाते में दिखाई दे रही यह राशि किसी तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. बता दें कि ऐसे मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं. बैंक अधिकारियों की मानें तो यह राशि निकल नहीं पाती है. कई बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा होता है.

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Published at : 05 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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