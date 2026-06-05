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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान

मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड में क्या एक्शन लेंगे निशांत कुमार? चुप्पी के बाद आया स्वास्थ्य मंत्री का पहला बयान

Nishant Kumar on Muzaffarpur Fire: निशांत कुमार ने कहा कि आगे मुजफ्फरपुर जैसे हादसे न हों इसके लिए हर अस्पताल का फायर ऑडिट कराया जाएगा. बिहार सरकार सभी पीड़ितों और परिजनों के साथ खड़ी है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 05 Jun 2026 12:03 PM (IST)
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बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में 5 मरीजों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य गंभीर हैं जिनका इलाज अन्य अस्पतालों में चल रहा है. इतने बड़े हादसे के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन की बात कही है. निशांत कुमार का कहना है कि आग के कारणों की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा, "कल जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी है काफी दुखद है. दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं. उनके परिजनों के लिए दुख का समय है. ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे. ये जिस वजह से भी हुआ हो, हम उसकी जांच कराएंगे. जो दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी."

स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में रहे निशांत कुमार

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जब अग्निकांड हुआ, तब निशांत कुमार दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे. उस दौरान मीडिया के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली और हाथ जोड़कर वहां से चले गए थे. जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो निशांत कुमार ने कहा कि उन्होंने लगातार डीएम और स्वास्थ्य पदाधिकारियों से बात की. उन्होंने कहा था कि वह लगे हुए हैं जो भी उचित होगा वह करेंगे. 

मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 6 लोगों की मौत का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, "घायल मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है. सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है. स्वास्थ विभाग लगातार लगा हुआ है. कल भी मैंने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को मामले में संज्ञान लेने को कहा. यहां 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, यह दुखद है. 14 लोग मुजफ्फरपुर में स्थानीय इलाज करा रहे हैं. 3 लोग मेदांता में भर्ती हैं. कल मैं उन्हें देखने गया था, उनके परिजनों से बातचीत की थी. उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थय विभाग उनके साथ है और जो भी संभव होगा करेंगे."

दोबारा न हो मुजफ्फरपुर जैसा कांड, इसके लिए क्या करेगी बिहार सरकार? 

आगे ऐसे हादसे न हों इसके लिए बिहार सरकार की क्या योजना है? जवाब में निशांत कुमार ने बताया कि इसके लिए हर अस्पताल में फायर ऑडिट किया जाएगा. जो भी घायल हैं, उनके साथ स्वास्थ विभाग और बिहार सरकारी खड़े हैं.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 05 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Muzaffarpur News Nishant Kumar BIHAR NEWS
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