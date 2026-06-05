बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में 5 मरीजों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य गंभीर हैं जिनका इलाज अन्य अस्पतालों में चल रहा है. इतने बड़े हादसे के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने एक्शन की बात कही है. निशांत कुमार का कहना है कि आग के कारणों की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए निशांत कुमार ने कहा, "कल जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी है काफी दुखद है. दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं. उनके परिजनों के लिए दुख का समय है. ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे. ये जिस वजह से भी हुआ हो, हम उसकी जांच कराएंगे. जो दोषी पाए जाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी."

स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में रहे निशांत कुमार

मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जब अग्निकांड हुआ, तब निशांत कुमार दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे. उस दौरान मीडिया के सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली और हाथ जोड़कर वहां से चले गए थे. जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो निशांत कुमार ने कहा कि उन्होंने लगातार डीएम और स्वास्थ्य पदाधिकारियों से बात की. उन्होंने कहा था कि वह लगे हुए हैं जो भी उचित होगा वह करेंगे.

मुजफ्फरपुर अग्निकांड में 6 लोगों की मौत का दावा

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा, "घायल मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है. सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है. स्वास्थ विभाग लगातार लगा हुआ है. कल भी मैंने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को मामले में संज्ञान लेने को कहा. यहां 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, यह दुखद है. 14 लोग मुजफ्फरपुर में स्थानीय इलाज करा रहे हैं. 3 लोग मेदांता में भर्ती हैं. कल मैं उन्हें देखने गया था, उनके परिजनों से बातचीत की थी. उन्हें आश्वासन दिया कि स्वास्थय विभाग उनके साथ है और जो भी संभव होगा करेंगे."

दोबारा न हो मुजफ्फरपुर जैसा कांड, इसके लिए क्या करेगी बिहार सरकार?

आगे ऐसे हादसे न हों इसके लिए बिहार सरकार की क्या योजना है? जवाब में निशांत कुमार ने बताया कि इसके लिए हर अस्पताल में फायर ऑडिट किया जाएगा. जो भी घायल हैं, उनके साथ स्वास्थ विभाग और बिहार सरकारी खड़े हैं.