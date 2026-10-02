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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'

CEC के खिलाफ प्रदर्शन पर BJP बोली- बेवजह प्रोटेस्ट, RJD ने कहा- 'बापू होते तो…'

आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि देश को गोडसे के रास्ते पर ले जाया जा रहा है. उधर, बीजेपी ने सवाल उठाया है कि जब ये हार जाते हैं तो चुनाव आयोग, EVM, SIR, ये सब खराब हो जाता है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Oct 2026 01:35 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पूरा विपक्षी दल एकजुट है. शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया. आरजेडी सांसद मनोज झा सहित कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया. 

आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर कहा, "इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? आज क्या है? गांधी जयंती है. सरकार के लिए आईना देखने का वक्त है कि गांधी जयंती के दिन गांधी से कितना दूर, गोडसे के रास्ते पर आप देश को ले जा रहे हैं. अगर आज बापू होते, तो उन्हें शर्म आ रही होती कि किन लोगों के हाथ में सत्ता है." 

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मनोज झा ने कहा कुर्सी जाने का संकेत

मनोज झा ने कहा, "आपका डर इस बात को दिखाता है कि गांधी जयंती के दिन आपने सारे रास्ते बंद कर दिए… मेट्रो स्टेशन शटडाउन कर दिए. ये आपकी कुर्सी जाने का जो एक संकेत होता है, वो है. गांधी जयंती के दिन आप ये सब अंजाम दे रहे हैं." 

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बीजेपी बोली- 'जब ये चुनाव में हार…'

इस प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये बेवजह का प्रोटेस्ट है. इनके पास कोई काम नहीं है. कोई मुद्दा नहीं है. ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतरीन काम कर रही है. जब ये चुनाव में हार जाते हैं, तो इनको लगता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी न लें, चुनाव आयोग पर थोप दें. 

शाहनवाज हुसैन ने कहा, "चुनाव आयोग चुनाव कराता है. जब ये कर्नाटक में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में और हिमाचल में जीत जाते हैं, तब तो चुनाव आयोग ठीक रहता है. जब रायबरेली में जीत जाते हैं, वायनाड में प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, तब चुनाव आयोग, EVM सब कुछ ठीक है. जब ये हार जाते हैं, तो चुनाव आयोग, EVM, SIR, ये सब खराब हो जाता है, इसलिए बेवजह के मुद्दे पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं..." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Manoj Jha BIHAR NEWS
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