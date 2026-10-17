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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के 9 मर्डर वाले बयान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'हम कोई...'

अनंत सिंह के 9 मर्डर वाले बयान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'हम कोई...'

अनंत सिंह के 9 मर्डर वाले बयान पर प्रशांत किशोर का कहना है कि यह जेडीयू का मामला है. सत्ता उनकी है और विपक्ष में आरजेडी है. पढ़िए पीके ने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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अनंत सिंह के 9 मर्डर वाले बयान पर प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया आई है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बयान पर कहा कि हम कोई पुलिस पदाधिकारी तो हैं नहीं, अनंत सिंह ने क्या बोला, जेडीयू के लोगों ने क्या बोला, यह हमारा मामला नहीं है. यह जेडीयू का मामला है.

पीके ने कहा कि वह जांच करा लें, देख लें, कार्रवाई कर लें. सत्ता उनकी है और विपक्ष में आरजेडी है. हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि जेडीयू का कौन नेता अपने बारे में, नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलता है.

'यह वोट सरकार बनाने का नहीं'

प्रशांत किशोर शनिवार को नालंदा में 'स्नातक जन संवाद' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा, "जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इस चुनाव में मतदाता साथियों से और साथ ही समाज के प्रबुद्ध लोगों से यह आग्रह किया है कि यह वोट सरकार बनाने का वोट नहीं है, किसी को सरकार से हटाने का वोट नहीं है, बल्कि यह वोट बनी हुई व्यवस्था और सरकार को जवाबदेह बनाने का वोट है. नालंदा से, पटना स्नातक से अनुज कुमार और शिक्षक क्षेत्र से दिव्या ज्योति को भारी मतों से जिताकर भेजें. ऐसा अपील हम लोगों ने किया है..."

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले दावे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सब कुछ...'

उधर, बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने अनंत सिंह के बयान पर कहा, "इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं जानकारी है. क्या बात है, उससे मतलब हमें नहीं है. मैं सिर्फ विकास की बातें करना चाहता हूं. कौन क्या किया, कब क्या हुआ, मुझे जानकारी नहीं है."

यह भी पढ़ें- 'सारे उद्योगपति...', पैसा बांटने वाले आरोप पर प्रशांत किशोर ने BJP को घेरा

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Oct 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Anant Singh BIHAR NEWS
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