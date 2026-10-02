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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह और नीरज के बीच सुलह कराएंगे ये केंद्रीय मंत्री, JDU का बड़ा फैसला

अनंत सिंह और नीरज के बीच सुलह कराएंगे ये केंद्रीय मंत्री, JDU का बड़ा फैसला

अनंत सिंह और नीरज कुमार दोनों जेडीयू के नेता हैं. एक पार्टी के विधायक हैं तो दूसरे एमएलसी हैं. एमएलसी चुनाव के बीच दोनों नेताओं ने पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है. अब समझौते के लिए पहल की गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Oct 2026 11:18 AM (IST)
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बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच जेडीयू के दो नेताओं अनंत सिंह और नीरज कुमार में कलह जारी है. दोनों नेताओं की पार्टी से नाराजगी नहीं है, लेकिन आपस में विवाद इतना है कि उनके बयानों से यह साफ हो गया कि वे समझौते के लिए तैयार नहीं हैं. इस बीच पार्टी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. दोनों नेताओं के बीच सुलह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है.

इसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दी है. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी विवाद को लेकर मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा कि ये बात पार्टी के संज्ञान में है. ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के क्षेत्र का भी मुद्दा है. पार्टी ने उनसे बात की है. उन्हीं को जवाबदेही दी गई है कि वो बात करके समाधान करें. 

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निकल जाएगा रास्ता: संजय झा

संजय झा ने कहा, "...जो मोकामा के विधायक (अनंत सिंह) हैं उनका भी अपना विवाद है, …तो सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं उनसे कहा गया है कि क्षेत्र भी उन्हीं का है तो बात करें… और मेरे ख्याल से रास्ता निकल जाएगा." 

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह ने JDU नहीं BJP की भी बढ़ाई टेंशन! बिहार में कुछ होगा बड़ा?

क्या है पूरा मामला?

अनंत सिंह और नीरज कुमार दोनों जेडीयू के नेता हैं. एक पार्टी के विधायक हैं तो दूसरे एमएलसी हैं. अब जब पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो अनंत सिंह ने पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध शुरू कर दिया है. वे जन सुराज के कैंडिडेट अनुज सिंह के समर्थन में हैं. बीते गुरुवार को अनुज सिंह के नामांकन में अनंत सिंह शामिल हुए. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पहले से ही संबंध खराब हैं. 

कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज़ से अनंत सिंह ने कहा था कि जब-जब हम हमको टिकट मिला और जब-जब विधानसभा चुनाव लड़े तो नीरज कुमार ने उनका विरोध किया. उस वक्त पार्टी ने नीरज कुमार को क्यों नहीं रोका?

ये दोनों नेता एक-दूसरे पर कई गंभीर आरोप मीडिया के सामने लगा चुके हैं. अनंत सिंह ने कहा है कि उनकी लड़ाई जेडीयू से नहीं है, पार्टी में सब ठीक, उनकी लड़ाई नीरज से है. अब देखना होगा कि जब पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को समझौता कराने का जिम्मा दिया है तो वे कितने सफल होते हैं.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह JDU से OUT होंगे? पार्टी का आया बड़ा बयान, 'कुछ लोग…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Oct 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
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