अनंत सिंह और नीरज के बीच सुलह कराएंगे ये केंद्रीय मंत्री, JDU का बड़ा फैसला

बिहार में एमएलसी चुनाव के बीच जेडीयू के दो नेताओं अनंत सिंह और नीरज कुमार में कलह जारी है. दोनों नेताओं की पार्टी से नाराजगी नहीं है, लेकिन आपस में विवाद इतना है कि उनके बयानों से यह साफ हो गया कि वे समझौते के लिए तैयार नहीं हैं. इस बीच पार्टी की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है. दोनों नेताओं के बीच सुलह के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है.

इसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने दी है. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी विवाद को लेकर मीडिया से बातचीत में संजय झा ने कहा कि ये बात पार्टी के संज्ञान में है. ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के क्षेत्र का भी मुद्दा है. पार्टी ने उनसे बात की है. उन्हीं को जवाबदेही दी गई है कि वो बात करके समाधान करें.

निकल जाएगा रास्ता: संजय झा

संजय झा ने कहा, "...जो मोकामा के विधायक (अनंत सिंह) हैं उनका भी अपना विवाद है, …तो सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हैं उनसे कहा गया है कि क्षेत्र भी उन्हीं का है तो बात करें… और मेरे ख्याल से रास्ता निकल जाएगा."

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क्या है पूरा मामला?

अनंत सिंह और नीरज कुमार दोनों जेडीयू के नेता हैं. एक पार्टी के विधायक हैं तो दूसरे एमएलसी हैं. अब जब पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो अनंत सिंह ने पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध शुरू कर दिया है. वे जन सुराज के कैंडिडेट अनुज सिंह के समर्थन में हैं. बीते गुरुवार को अनुज सिंह के नामांकन में अनंत सिंह शामिल हुए. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच पहले से ही संबंध खराब हैं.

कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज़ से अनंत सिंह ने कहा था कि जब-जब हम हमको टिकट मिला और जब-जब विधानसभा चुनाव लड़े तो नीरज कुमार ने उनका विरोध किया. उस वक्त पार्टी ने नीरज कुमार को क्यों नहीं रोका?

ये दोनों नेता एक-दूसरे पर कई गंभीर आरोप मीडिया के सामने लगा चुके हैं. अनंत सिंह ने कहा है कि उनकी लड़ाई जेडीयू से नहीं है, पार्टी में सब ठीक, उनकी लड़ाई नीरज से है. अब देखना होगा कि जब पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को समझौता कराने का जिम्मा दिया है तो वे कितने सफल होते हैं.

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