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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

राहुल गांधी ने महिलाओं और छात्रों के साथ कथित बर्बरता को लेकर दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा. महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बर्बरता से जुड़े वीडियो चर्चा का एक और वीडिया जारी किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Oct 2026 07:56 PM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं और छात्रों के साथ कथित बर्बरता को लेकर दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है. शनिवार को भी उन्होंने छात्रों के साथ चर्चा का एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. 

राहुल ने का कहना है कि यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करना, ये दिल्ली पुलिस की शर्मनाक बर्बरता है. 

राहुल ने अपने पोस्ट में कहा, 'यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही हैं. यह सब आवाजों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे.

राहुल ने कहा, 'मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म. उनका यही डर पुलिस तक पहुंचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है.'

महिला प्रदर्शनकारियों ने राहुल को क्या बताया? 

राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें कुछ महिला प्रोटेस्टर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं और गंभीर आरोप लगा रही हैं. 

एक छात्रा बता रही है कि अभी दो तरफा हमला चल रहा है, एक तरफ हमारे जो रिप्रजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर तो अटैक हो ही रहा है, एसआईआर जैसे प्रक्रियाओं के जरिए. दूसरा एजुकेशन पर हमला चल रहा है, जिसके जरिए हम लोकतंत्र के भागीदार बनते हैं. इसके अलावा छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप भी लगाए. छात्रों ने बताया कि डिटेन करने के नाम पर पुलिस यौन उत्पीड़न कर रही थी, उनके कपड़े फाड़ रही थी.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 17 Oct 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI DELHI POLICE
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