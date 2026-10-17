'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिलाओं और छात्रों के साथ कथित बर्बरता को लेकर दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है. शनिवार को भी उन्होंने छात्रों के साथ चर्चा का एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

राहुल ने का कहना है कि यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करना, ये दिल्ली पुलिस की शर्मनाक बर्बरता है.

राहुल ने अपने पोस्ट में कहा, 'यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही हैं. यह सब आवाजों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे.

यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला - लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता शर्मनाक हदें पार कर रही है। यह सब आवाज़ों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे। मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म। उनका यही डर पुलिस तक पहुँचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2026

राहुल ने कहा, 'मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म. उनका यही डर पुलिस तक पहुंचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है.'

महिला प्रदर्शनकारियों ने राहुल को क्या बताया?

राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें कुछ महिला प्रोटेस्टर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई बर्बरता पूर्ण कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं और गंभीर आरोप लगा रही हैं.

एक छात्रा बता रही है कि अभी दो तरफा हमला चल रहा है, एक तरफ हमारे जो रिप्रजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पर तो अटैक हो ही रहा है, एसआईआर जैसे प्रक्रियाओं के जरिए. दूसरा एजुकेशन पर हमला चल रहा है, जिसके जरिए हम लोकतंत्र के भागीदार बनते हैं. इसके अलावा छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर जानलेवा हमला करने के आरोप भी लगाए. छात्रों ने बताया कि डिटेन करने के नाम पर पुलिस यौन उत्पीड़न कर रही थी, उनके कपड़े फाड़ रही थी.