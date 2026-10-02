अनंत सिंह ने JDU नहीं BJP की भी बढ़ाई टेंशन! बिहार में कुछ होगा बड़ा?

बिहार विधान परिषद का चुनाव दिलचस्प हो गया है. मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ तो पहले से ही मोर्चा खोले हुए थे और अब जो एक तस्वीर सामने आई है वो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है.

बीते गुरुवार (01 अक्टूबर, 2026) को जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के नामांकन से पहले सड़क पर शक्ति प्रदर्शन किया गया था. अनंत सिंह लाल रंग की खुली जीप पर सवार होकर नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए. उनके समर्थकों की भीड़ दिखी. इस जीप पर जन सुराज की पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. ज्योति भी अनंत सिंह के साथ थीं. वह भी हाथ जोड़कर अपने पक्ष में माहौल बना रही थीं.

…तो बीजेपी के लिए भी यह चुनौती

अनंत सिंह के बागी तेवर से जेडीयू को नुकसान होगा या नहीं यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा. अब तक सवाल तो यही उठ रहा था कि अनंत सिंह पर जेडीयू कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, वह भी तब जब वह पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन अब इस तस्वीर के बाद नया सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या जेडीयू के साथ-साथ बीजेपी को भी अनंत सिंह चुनौती दे रहे हैं? क्या बिहार के सियासी गलियारे में कुछ पक रहा है?

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव में AAP की एंट्री, सभी 8 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, 4 का ऐलान



बता दें कि पटना के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज की प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति के सामने बीजेपी के नवल किशोर यादव मैदान में हैं. इस सीट पर लंबे वक्त से बीजेपी का कब्जा रहा है. नवल किशोर यादव लगातार जीतते आ रहे हैं.

गुरुवार को पटना स्नातक सीट से डॉ. अनुज सिंह ने नामांकन किया. अब नामांकन के दौरान अनंत सिंह के साथ जीप पर डॉक्टर ज्योति का होना कई सवाल खड़े कर रहा है. देखना होगा कि इस पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है.

कांग्रेस, आरजेडी, AAP ने भी उतारे उम्मीदवार

एमएलसी की आठ सीटों पर चुनाव होना है. इसमें चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है. कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. आठ सीटों के लिए अलग-अलग दलों ने पूरी जोर लगा दी है. अनंत सिंह अलग माहौल बनाए हैं.

यह भी पढ़ें- Bihar: MLC चुनाव में RJD-कांग्रेस आमने-सामने, क्या टूट गया महागठबंधन?

