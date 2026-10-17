भोजपुर में दर्दनाक हादसा, सोन नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत

बिहार के भोजपुर जिले में सोन नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन बच्चे और एक युवक शामिल हैं. हादसा संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के बरवा घाट पर हुआ. बताया जा रहा है कि सात बच्चे नदी में नहाने गए थे. इस दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे. उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा युवक भी डूब गया. काफी मशक्कत के बाद चारों के शव बाहर निकाले गए. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.

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