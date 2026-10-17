एक्सप्लोरर
भोजपुर में दर्दनाक हादसा, सोन नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत
भोजपुर के तीर्थकौल गांव में सोन नदी में डूबने से तीन बच्चों और एक युवक की मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई शामिल हैं.
बिहार के भोजपुर जिले में सोन नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन बच्चे और एक युवक शामिल हैं. हादसा संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के बरवा घाट पर हुआ. बताया जा रहा है कि सात बच्चे नदी में नहाने गए थे. इस दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे. उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा युवक भी डूब गया. काफी मशक्कत के बाद चारों के शव बाहर निकाले गए. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.
खबर अपडेट हो रही है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'सारे उद्योगपति...', पैसा बांटने वाले आरोप पर प्रशांत किशोर ने BJP को घेरा
बिहार
अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
बिहार
'बूथ लूटकर सरकार बनाते रहे लालू-अखिलेश', BJP का हमला
बिहार
RJD सांसद सुधाकर सिंह ने CM सम्राट चौधरी को लिखा खुला पत्र, 5 करोड़ से जुड़ा है मामला
Advertisement
Advertisement