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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभोजपुर में दर्दनाक हादसा, सोन नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत

भोजपुर में दर्दनाक हादसा, सोन नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 4 की मौत

भोजपुर के तीर्थकौल गांव में सोन नदी में डूबने से तीन बच्चों और एक युवक की मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई शामिल हैं.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 17 Oct 2026 04:04 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर जिले में सोन नदी में डूबने से चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में तीन बच्चे और एक युवक शामिल हैं. हादसा संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव के बरवा घाट पर हुआ. बताया जा रहा है कि सात बच्चे नदी में नहाने गए थे. इस दौरान तीन बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे. उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरा युवक भी डूब गया. काफी मशक्कत के बाद चारों के शव बाहर निकाले गए. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.

खबर अपडेट हो रही है...

Published at : 17 Oct 2026 04:04 PM (IST)
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