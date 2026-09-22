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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनंदन यादव के एनकाउंटर के बीच तेजस्वी का रिएक्शन, 'फांसी देनी चाहिए'

नंदन यादव के एनकाउंटर के बीच तेजस्वी का रिएक्शन, 'फांसी देनी चाहिए'

तेजस्वी यादव का कहना है कि जमुई की घटना का जो वीडियो वायरल हुआ उससे सरकार की थू-थू हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई जात की बात करता है तो समझें कि संरक्षण देने का काम हो रहा है.

Written By : आर्यन आनंद |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 04:20 PM (IST)
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जमुई मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव के एनकाउंटर के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी कोई जात का हो, किसी धर्म का हो, ऐसा घिनौना काम करने वाले को तो फांसी देनी चाहिए. 

तेजस्वी यादव ने कहा कि आरोपियों में किसका क्या हुआ प्रशासन को आगे स्पष्ट रूप से बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद बिहार सरकार की थू-थू हो रही है.

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'हर चीज में जाति ढूंढना उचित नहीं'

आरोपियों की जाति को लेकर जीतन राम मांझी की ओर से दिए गए बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हर चीज में जाति ढूंढना उचित नहीं है. जिस दिन घटना हुई जमुई में उस दिन सम्राट चौधरी जातीय सम्मेलन में थे. अगर कोई जात की बात करता है तो समझें कि उसका संरक्षण देने का काम कर रहा है. जीतन राम मांझी को इन चीजों से मतलब नहीं है. उनका बेटा मंत्री है. मलाई खा रहा है. घोटाले कर रहे हैं.

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'सम्राट चौधरी इस्तीफा दें'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा, "बिहार में महिलाएं अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रही हैं. आप सबने उस वीडियो को देखा होगा… वो वीडियो शर्मसार करने वाला है. दोषियों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है. यही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया था कि कोई किसी को हाथ लगा दे तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं… आज ये वीडियो साबित करता है कि कोई भी महिला बिहार में सुरक्षित नहीं है… अगर सम्राट चौधरी जी अपने जुबान के पक्के हैं तो इस्तीफा दें..."

'बिहार छोड़ दें सम्राट चौधरी'

बता दें कि कुछ नेताओं ने जमुई की घटना को छिटपुट हा था. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन नेताओं ने इस घटना को छिटपुट बताया क्या उनके घर में ऐसे घटना होती तो भी छिटपुट घटना कहते? इन लोगों को एहसास नहीं है कि उस बच्ची और परिवार पर क्या गुजरा होगा. तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी को बिहार छोड़ देना चाहिए.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 22 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
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