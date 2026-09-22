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जमुई की शर्मसार घटना पर प्रशांत किशोर, 'जब से सम्राट चौधरी…'

प्रशांत किशोर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार को अपराध मुक्त नहीं बल्कि ये लोग अपराध युक्त बना रहे हैं. प्रशांत किशोर ने कई घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Sep 2026 02:52 PM (IST)
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बिहार के जमुई में में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले पर जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने सरकार को घेरा है. प्रशांत किशोर ने इसे भयावह और विभत्स घटना बताया. उन्होंने कहा कि जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं हर हफ्ते में ऐसी घटना देखने-सुनने को मिलती है. 

उन्होंने कहा कि नीट की छात्रा की रेप के बाद हत्या, बेगूसराय की लड़की को होटल से खींचना, या जमुई की घटना, यह दिखाता है कि सरकार का दावा बिहार को अपराध मुक्त बनाना नहीं बल्कि ये अपराध युक्त बना रहे हैं. इनसे रुकने वाला नहीं है.

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प्रशांत किशोर ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा, "मोदी जी का ये नारा ठीक है लेकिन अब समय है उसमें एक शब्द जोड़ने का, "खुद ही अपनी बेटी को पढ़ाओ और खुद ही अपनी बेटी को बचाओ", मोदी जी न आपके बच्चों को पढ़ाने की चिंता करेंगे और न ही उनकी सुरक्षा की चिंता."

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घटना को अपवाद बताने वालों पर भी निशाना

प्रशांत किशोर ने कहा कि कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे अपवाद के तौर पर देखा जाए लेकिन इसे आपको अपवाद के तौर पर नहीं देखना है. अगर ये अपवाद है तो जो नीट की छात्रा के साथ हुआ वो क्या था? जो बेगूसराय की बच्ची के साथ पटना में घटना हुई वो क्या था? कितने पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए? एक भी अफसर की नौकरी गई हो तो बताएं?

बता दें कि जमुई के मड़वा पहाड़ इलाके में 19 सितंबर को एक लड़की के साथ बदसलूकी की गई थी. घटना के बाद वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को भी जानकारी मिली. जेडीयू के कई नेताओं ने इस छिटपुट घटना करार दिया. हालांकि बाद में इन नेताओं ने अपने बयान बदले. ऐसे ही नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि इसे अपवाद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. 

जानकारी हो कि जमुई की इस घटना में कुल छह लोग पकड़े गए हैं. इनमें से तीन नाबालिग हैं. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मुख्य आरोपी नंदन यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Sep 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Jamui BIHAR NEWS
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