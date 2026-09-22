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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनंदन यादव के एनकाउंटर पर मांझी, 'तेजस्वी जी अपने भाइयों को सचेत कर दें'

नंदन यादव के एनकाउंटर पर मांझी, 'तेजस्वी जी अपने भाइयों को सचेत कर दें'

जमुई कांड में एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला किया है. दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 22 Sep 2026 03:17 PM (IST)
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जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव के एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव पर हमला किया है. मांझी ने कहा कि 'हम' बोलते नहीं करके दिखाते हैं. 

'अब कहेंगे सम्राट चोधरी ने ठोकवा दिया'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं. तेजस्वी जी कहते रहे हैं ना कि बिहार-यूपी का हर 'यादव' उनका भाई है… तो उन्हीं भाइयों में से कुछ भाइयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके… अब तेजस्वी यादव कहेंगे सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया."

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एक्स पोस्ट में जीतन राम मांझी ने कहा, "मैं अभी भी कहूंगा तेजस्वी जी अपने भाइयों को सचेत कर दीजिए, नहीं तो सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. सम्राट का सुशासन है भाई…"

यह भी पढ़ें- जमुई की शर्मसार घटना पर प्रशांत किशोर, 'जब से सम्राट चौधरी…'

संजय जायसवाल बोले- पुलिस ने अच्छा काम किया

दूसरी ओर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जमुई छेड़छाड़ मामले पर कहा, "...इस तरह की घटना का घटना बहुत शर्मिंदगी की बात है लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में कानून का शासन है. जो भी इस तरह की घटिया हरकत करेगा, उसको ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि पूरे बिहार में एक नजीर बने और कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके. बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया है...मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी..."

 उधर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नंदन यादव के एनकाउंटर पर कहा, "कोई बिहार की बहनों को हाथ लगाकर दिखाए, अंजाम हर बार बुरा होगा."

यह भी पढ़ें- 'जमुई के आरोपियों का एनकाउंटर हो', RJD ने कहा- जवाब दें सम्राट चौधरी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 22 Sep 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Jamui Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
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