नंदन यादव के एनकाउंटर पर मांझी, 'तेजस्वी जी अपने भाइयों को सचेत कर दें'

जमुई कांड में मुख्य आरोपी नंदन यादव के एनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव पर हमला किया है. मांझी ने कहा कि 'हम' बोलते नहीं करके दिखाते हैं.

'अब कहेंगे सम्राट चोधरी ने ठोकवा दिया'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देते हैं. तेजस्वी जी कहते रहे हैं ना कि बिहार-यूपी का हर 'यादव' उनका भाई है… तो उन्हीं भाइयों में से कुछ भाइयों ने जमुई में लड़की छेड़कर वीडियो बनाया था ताकि हमारी सरकार को बदनाम किया जा सके… अब तेजस्वी यादव कहेंगे सम्राट चौधरी ने मेरे भाई को ठोकवा दिया."

HAM बोलते नहीं करके दिखलाते हैं।

जमुई वाले मामले की जानकारी तो सबको लग ही गई होगी।

पर इसमें हम आपको लेटेस्ट जानकारी दे देतें हैं।

तेजस्वी जी कहते रहें हैं ना कि बिहार-यूपी का हर “यादव” उनका भाई है।

तो उन्हीं भाईयों में से कुछ भाईयों ने जमुई में लड़की छेड़कर विडियो बनाया था ताकि… — Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) September 22, 2026

एक्स पोस्ट में जीतन राम मांझी ने कहा, "मैं अभी भी कहूंगा तेजस्वी जी अपने भाइयों को सचेत कर दीजिए, नहीं तो सम्राट की सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है. सम्राट का सुशासन है भाई…"

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संजय जायसवाल बोले- पुलिस ने अच्छा काम किया

दूसरी ओर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने जमुई छेड़छाड़ मामले पर कहा, "...इस तरह की घटना का घटना बहुत शर्मिंदगी की बात है लेकिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में कानून का शासन है. जो भी इस तरह की घटिया हरकत करेगा, उसको ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा कि पूरे बिहार में एक नजीर बने और कोई भी इस तरह की घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके. बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया है...मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी..."

उधर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने नंदन यादव के एनकाउंटर पर कहा, "कोई बिहार की बहनों को हाथ लगाकर दिखाए, अंजाम हर बार बुरा होगा."

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