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अनंत सिंह को एक और झटका, पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा
जेडीयू के आक्रामक रूप से बिहार में एक अलग सियासी हलचल पैदा हो गई है. अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित किया है. अब जेडीयू की अनुशंसा पर नीलम देवी को 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से हटा दिया गया है.
जेडीयू से निष्कासित अनंत सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है. जेडीयू की अनुशंसा पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अब 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से हटा दिया गया है. इसके चलते अब नीलम देवी से राज्य मंत्री का दर्जा भी छिन गया है.
अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ जेडीयू के इस आक्रामक रूप को देखते हुए बिहार में एक अलग सियासी हलचल पैदा हो गई है. अनंत सिंह भी अपने अंदाज में खुलकर पार्टी और पार्टी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं.
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