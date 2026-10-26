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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह को एक और झटका, पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा

अनंत सिंह को एक और झटका, पत्नी नीलम देवी से छीना राज्य मंत्री का दर्जा

जेडीयू के आक्रामक रूप से बिहार में एक अलग सियासी हलचल पैदा हो गई है. अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित किया है. अब जेडीयू की अनुशंसा पर नीलम देवी को 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से हटा दिया गया है.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 26 Oct 2026 02:03 PM (IST)
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जेडीयू से निष्कासित अनंत सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है. जेडीयू की अनुशंसा पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को अब 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से हटा दिया गया है. इसके चलते अब नीलम देवी से राज्य मंत्री का दर्जा भी छिन गया है.

अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ जेडीयू के इस आक्रामक रूप को देखते हुए बिहार में एक अलग सियासी हलचल पैदा हो गई है. अनंत सिंह भी अपने अंदाज में खुलकर पार्टी और पार्टी नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 26 Oct 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Neelam Devi BIHAR NEWS
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