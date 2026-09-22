'जमुई के आरोपियों का एनकाउंटर हो', RJD ने कहा- जवाब दें सम्राट चौधरी

बिहार के जमुई में हुई घटना पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौन हैं. विपक्ष उनसे सवाल कर रहा है. इस बीच आरजेडी के विधायक ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को एबीपी न्यूज़ से बातचीत में भाई वीरेंद्र ने कहा कि जमुई कांड के जो आरोपी हैं सरकार उनका एनकाउंटर करें.

आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने जमुई मामले पर कहा, "मैं इस घटना की निंदा करता हूं. ये बहुत बड़ी घटना है. बिहार को शर्मशार करने वाली घटना है. देश और दुनिया में बिहार का सिर नीचा हुआ है. जहां रोज हम महिलाओं के सशक्तीकरण की बात करते हैं वहां आज महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, लड़कियों के साथ रोज छेड़खानी हो रही है. रेप हो रहा है. सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है."

भाई वीरेंद्र ने कहा कि प्रशासन और सरकार का इकबाल खत्म हो गया है. रोज नए नए कानून बन रहे हैं कि लड़कियां निर्भय रहें. स्कूटी खरीदी जा रही है कि लड़कियां सुरक्षित रहें.

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'ऐसे ही लोगों का एनकाउंटर करना चाहिए'

आरजेडी नेता ने कहा, "...ऐसे ही लोगों का एनकाउंटर सरकार को करना चाहिए… पुलिस को करना चाहिए… जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं. सड़क पर महिलाओं और लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं ऐसे लोगों का एनकाउंटर सरकार पुलिस करे…"

आगे भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो लोग छिटपुट घटना बता रहे हैं क्या उनके घर में महिलाओं के साथ ऐसी घटना होगी तो वह उसे छिटपुट बताएंगे? भाई वीरेंद्र ने इस मामले पर खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सामने आकर बयान देने को कहा.

बता दें कि बिहार में कुछ दिनों पहले ही 2700 स्कूटी और 2000 से अधिक बाइक पुलिसकर्मियों को दी गई थी. ये 'पुलिस दीदियां' स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों और भीड़भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों गश्ती करने वाली थीं. इस पर भी भाई वीरेंद्र ने तंज कसा. भाई वीरेंद्र ने कहा कि क्या फायदा ऐसी पुलिसिंग का?

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