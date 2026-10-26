पाकिस्तान ने ODI ट्राई सीरीज के बीच सैम अयूब को किया टीम से बाहर, टी20 कप्तान को मिला मौका

पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच वनडे ट्राई सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है. सीरीज के तीन मैचों में नाकाम रहे स्टार ओपनर सैम अयूब को वनडे टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह टी20 टीम के कप्तान साहिबजादा फरहान को मौका मिला है. बताया जा रहा है कि सैम अयूब ने खुद टीम मैनेजमेंट से उन्हें बाहर करने को बोला था. वह चाहते थे कि वह घरेलू क्रिकेट में जाएं, और वहां जाकर खोई हुई फॉर्म हासिल करें. फिर पीसीबी ने उनकी इस रिकवेस्ट को स्वीकार कर लिया.

सैम अयूब घरेलू सरज़मीन पर खेली जा रही ट्राई-सीरीज के तीन वनडे मैचों में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके. पीसीबी ने एक बयान में कहा, "हेड कोच से बातचीत के बाद सैम ने घरेलू क्रिकेट में लौटने की इच्छा जताई है, ताकि वह अपनी बल्लेबाजी फॉर्म पर काम कर सकें और अपना आत्मविश्वास वापस पा सकें. सैम के फैसले का सम्मान करते हुए और अपनी मौजूदा फॉर्म के बारे में उनके ईमानदार आकलन की सराहना करते हुए टीम प्रबंधन और राष्ट्रीय चयन समिति ने उनके इस अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया है."

साहिबजादा फरहान को ट्राई-सीरीज के शेष मैचों के लिए सैम अयूब की जगह टीम में शामिल किया गया है. उन्हें पहले इस वनडे ट्राई-सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया था. पाकिस्तान की टीम ने इस ट्राई सीरीज के अब तक के अपने सभी मैच जीते हैं. पाक टीम ने इंग्लैंड को दो बार और श्रीलंका को एक बार शिकस्त दी है. वो लगातार तीन जीत के साथ फाइनल में प्रवेश कर चुकी है.

फाइनल से पहले पाकिस्तान का अगला मैच श्रीलंका से है, जो मंगलवार (27 अक्टूबर) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद 31 अक्तूबर को पाक टीम ट्राई सीरीज का फाइनल मैच खेलेगी. फाइनल की दूसरी टीम अभी तय नहीं हुई है.

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