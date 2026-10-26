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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर रामकृपाल यादव खूब बरसे, 'ऐसी भाषा...'

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर रामकृपाल यादव खूब बरसे, 'ऐसी भाषा...'

बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने मल्लिकार्जुन खरगे की पीएम मोदी पर टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पार्टी के जनाधार पर सवाल उठाए.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 26 Oct 2026 03:41 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी को लेकर बिहार में सियासी घमासान जारी है. बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने खरगे के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कांग्रेस, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष पर निशाना साधा. रामकृपाल यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति ही ऐसी है. इसी वजह से पार्टी लगातार अपना जनाधार खो रही है. उन्होंने खरगे की बैठक में कम उपस्थिति का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर तंज कसा.

मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेस की सोच को दर्शाते हैं. पार्टी अध्यक्ष के पद पर बैठे नेता से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं की जाती. उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की राजनीतिक शैली पर भी सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें- खरगे के बयान पर RJD का बचाव, भाई वीरेंद्र बोले- स्लिप ऑफ टंग, माफी क्यों मांगें?

राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना

रामकृपाल यादव ने कहा कि खरगे का बयान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच को दिखाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की यही राजनीतिक संस्कृति रही है. मंत्री ने दावा किया कि इसी वजह से पार्टी ने जनता के बीच अपना भरोसा खोया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने नेताओं के बयानों पर विचार करना चाहिए.

खरगे की बैठक में खाली कुर्सियों का दावा

बिहार सरकार के मंत्री ने कांग्रेस की एक बैठक में कम उपस्थिति को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि खरगे की बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचे थे. वहां खाली कुर्सियां और बेंच दिखाई दे रही थीं. रामकृपाल यादव ने इसे पार्टी की कमजोर होती स्थिति से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा.

बिहार में कांग्रेस के जनाधार पर सवाल

रामकृपाल यादव ने दावा किया कि कांग्रेस पूरे देश में अपना राजनीतिक अस्तित्व खो रही है. उन्होंने कहा कि बिहार में भी पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं रहा है. लगभग खत्म होने के कगार पर है.

यह भी पढ़ें- खरगे पर अब रविशंकर प्रसाद भड़के, 'विरोध हो सकता है, लेकिन...'

Published at : 26 Oct 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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