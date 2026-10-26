बिहार के जहानाबाद में भोजपुरी सिंगर के घर फायरिंग, कार में तोड़फोड़

बिहार के जहानाबाद में भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह के घर पर हमला हुआ है. नगर थाना क्षेत्र के काली नगर मोहल्ले में आज सोमवार (26 अक्टूबर 2026) तड़के हमलावरों ने उनके घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की और 4-5 राउंड गोलियां चलाईं. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के खोखे मिले हैं. अभिषेक सिंह ने भोजपुरी गायक शिव कुमार विक्कू पर हमले की आशंका जताई है.

अभिषेक सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे परिवार के लोग सो रहे थे. तभी बाहर से गाड़ी टूटने और गाली-गलौज की आवाज आई. बाहर निकलने से पहले उन्होंने लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनी. इसके बाद प्रशासन को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और खोखे बरामद किए. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए.

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शिव कुमार विक्कू पर लगाया आरोप

अभिषेक सिंह ने दावा किया कि उनका भोजपुरी गायक शिव कुमार विक्कू के साथ विवाद चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विक्कू ने रविवार रात उन्हें धमकी भरे संदेश भेजे थे. अभिषेक के मुताबिक, दोनों कलाकारों के बीच लोकप्रियता और सीनियरिटी को लेकर विवाद है. उनका कहना है कि पहले भी मंच से धमकी दी गई थी.

VIDEO | Jehanabad, Bihar: Firing on Bhojpuri singer Abhishek Singh's SUV; singer alleges rival Shiv Kumar 'Bikku' had earlier threatened him. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/CVtRHBxV7C — Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026

यूट्यूब और स्टेज पर भी चल रहा था विवाद

अभिषेक सिंह के अनुसार, दोनों कलाकार जहानाबाद के रहने वाले हैं. उनके बीच यूट्यूब और स्टेज कार्यक्रमों के दौरान एक-दूसरे पर निजी टिप्पणियां की जाती रही हैं. अब यह विवाद फायरिंग तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना के पीछे की वजह जांच के बाद ही सामने आएगी.

जहानाबाद के एसडीपीओ अनिकेत कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभिषेक सिंह के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) बनाई गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है. पुलिस को प्रथमदृष्टया व्यक्तिगत विवाद की आशंका है.

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