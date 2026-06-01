बहन से बहन को हुआ प्यार, 8 लाख में जेंडर चेंज करा राखी बनी राहुल, जमुई में अनोखी शादी

बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड से एक ऐसी शादी की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है. यहां हरला गांव की रहने वाली बीपीएससी शिक्षिका नयन श्री ने अपनी फुफेरी बहन राखी कुमारी से विवाह कर लिया. शादी से पहले राखी ने जेंडर चेंज कराया और अपना नाम राहुल रख लिया. दोनों ने 31 मई 2026 को लक्ष्मीपुर स्थित पटेश्वरनाथ मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर एक-दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया.

स्थानीय लोगों के अनुसार नयन श्री और राखी कुमारी बचपन से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों रिश्ते में फुफेरी बहनें हैं. बताया जाता है कि दोनों ने साथ में पढ़ाई की और वर्ष 2019 में मैट्रिक परीक्षा भी साथ पास की थी. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और धीरे-धीरे यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई.

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परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों लंबे समय से एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर चुके थे. हालांकि परिवार को इस संबंध की पूरी जानकारी नहीं थी.

बीपीएससी की तैयारी के दौरान बढ़ी नजदीकियां

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में नयन श्री और राखी कुमारी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए पटना चली गई थीं. वर्ष 2025 में नयन श्री ने बीपीएससी परीक्षा पास कर ली और वर्तमान में लक्ष्मीपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय मेदनीपुर में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं. इसी दौरान दोनों ने शादी का फैसला किया और अपने रिश्ते को नया नाम देने की तैयारी शुरू कर दी.

शादी के लिए कराया जेंडर चेंज

बताया जा रहा है कि राखी कुमारी ने करीब छह महीने पहले जेंडर ट्रांजिशन की प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए उन्होंने लगभग आठ लाख रुपये खर्च किए, जिसमें कुछ राशि लोन के जरिए जुटाई गई. परिवार के लोगों का कहना है कि राखी बिना किसी को बताए दिल्ली स्थित अस्पताल में इलाज और ऑपरेशन के लिए गई थीं.

करीब एक महीने तक अस्पताल में रहने के बाद जब वह घर लौटीं तो परिवार को उनके जेंडर चेंज के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद राखी ने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया.

परिवार को शादी की नहीं थी जानकारी

राखी की बड़ी बहन रेणु कुमारी के अनुसार परिवार को शादी की कोई जानकारी नहीं थी. 31 मई की सुबह राखी मोबाइल खरीदने की बात कहकर घर से निकली थीं. इसके बाद वह नयन श्री के साथ पटेश्वरनाथ मंदिर पहुंचीं और विवाह कर लिया.

शादी के बाद जब दोनों घर पहुंचे, तब परिवार के सदस्यों को पूरे मामले की जानकारी मिली. इसके बाद गांव और आसपास के इलाकों में यह खबर तेजी से फैल गई.

मंदिर में हुई हिंदू रीति-रिवाज से शादी

मंदिर में सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में दोनों ने वरमाला की रस्म निभाई. इसके बाद हिंदू परंपरा के अनुसार सात फेरे लिए गए. राहुल ने नयन श्री की मांग में सिंदूर भरकर विवाह की रस्म पूरी की. दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवनभर रहने का संकल्प लिया.

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मामले की जानकारी डायल 112 पुलिस को भी दी गई थी. पुलिस ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि दोनों व्यक्ति बालिग हैं और अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं. पुलिस के अनुसार कानून के तहत दोनों के व्यक्तिगत फैसले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता.

इस अनोखी शादी की चर्चा फिलहाल पूरे जमुई जिले में हो रही है. बचपन की दोस्ती से शुरू हुई यह प्रेम कहानी अब विवाह के मुकाम तक पहुंच चुकी है और इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.