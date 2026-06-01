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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बंगले की सियासत: RJD ने पूछे 22 सवाल, जवाब दे पाएंगे CM सम्राट चौधरी?

बिहार में बंगले की सियासत: RJD ने पूछे 22 सवाल, जवाब दे पाएंगे CM सम्राट चौधरी?

Bihar Politics: आरजेडी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को नौसिखिया कहा गया है. दावा किया गया है कि सम्राट चौधरी का बंगला अब प्रधानमंत्री के बंगले से भी बड़ा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 01 Jun 2026 08:34 PM (IST)
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बिहार में बंगले पर सियासत शुरू हो गई है. राबड़ी देवी (Rabri Devi) को आवास खाली करने के लिए एक तरफ नोटिस मिला है तो दूसरी ओर आरजेडी का कहना है यह परेशान करने के लिए किया जा रहा है. लगातार आरजेडी के नेताओं की ओर से इसको लेकर बयान आ रहे हैं. बंगले की सियासत के बीच आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) से 22 सवाल पूछे हैं.

सोमवार (01 जून, 2026) को आरडजेडी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया. 22 सवाल बंगले से ही जुड़े हुए हैं. लिखा गया है, "मुख्यमंत्री बनने के बाद नौसिखिए सम्राट चौधरी ने अगल-बगल के बंगले मिला लिए जिससे सम्राट चौधरी का बंगला अब प्रधानमंत्री से भी बड़ा बंगला है. सम्राट चौधरी से हमारे कुछ सवाल हैं वो स्वयं इसका जवाब दें…"

नीचे पढ़ें आरजेडी के वो 22 सवाल

01) सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग में क्यों मिलाया? 2019 में पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने लिखित में बताया था कि यह बंगला उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित है. अब किस नियम के तहत सम्राट चौधरी ने इस आवास को 1 अणे मार्ग में मिलाया?

02) क्या सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल कर "लोक सेवक आवास" इसलिए किया ताकि अगल-बगल के अनेक बंगलों को इसमें मिलाकर सैकड़ों कट्ठा जमीन पर जनता के पैसे से विलासिता से परिपूर्ण जीवन जी सकें?

03) बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3, टेलर रोड क्यों नहीं छुड़वाया? क्या यह सच नहीं है कि इस आवास को अभी कुछ दिन पूर्व ही किसान आयोग के अध्यक्ष के नाम से आवंटित किया है, लेकिन आवास नितिन नवीन के ही कब्जे में है? किसान आयोग के अध्यक्ष को इतना बड़ा बंगला दिया गया है तो उसमें आवासीय क्यों नहीं है?

04) तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 हार्डिंग रोड क्यों दिया गया है?

05) पूर्व विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को किस हैसियत से 23/10 आवंटित किया गया है? उनका आवास खाली क्यों नहीं कराया गया?

06) सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को 1, टेलर रोड बंगला किस हैसियत से आवंटित किया गया है? MLC पद छोड़े हुए उन्हें दो साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन सम्राट चौधरी डर के मारे उनसे खाली नहीं करा सकते?

07) पूर्व मंत्री राजू सिंह को 11/13, मैंगल्स रोड, किस हैसियत से आवंटित किया गया है? 

08) विधायक करणजीत सिंह को हार्डिंग रोड आवास किस हैसियत से आवंटित किया गया है?

09) मनोरमा देवी को 20/बी, हार्डिंग रोड किस हैसियत से आवंटित किया गया है? 

10) पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को 17, हार्डिंग रोड किस हैसियत से आवंटित किया गया है?

11) दीपक कुमार (रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर) को किस हैसियत से 3, पोलो रोड जैसा बड़ा बंगला आवंटित किया गया है?

12) सांसद संजय झा किस हैसियत से एम स्ट्रैंड रोड के सरकारी आवास में रहते हैं?

13) क्या सांसद उपेंद्र कुशवाहा 24 एम स्ट्रैंड रोड में 2023 से ही अनाधिकृत रूप से नहीं रह रहे हैं? क्या कभी उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया? उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और बेटे के नाम से दो और अलग आवास आवंटित है. उपेंद्र कुशवाहा परिवार को तीन आवास क्यों आवंटित किए गए हैं?

14) क्या सभी विधायक जो केंद्रीय पूल के बंगलों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं उन्हें MLA फ्लैट में भी अलग से आवास आवंटित नहीं किया गया है?

15) आयोगों के कितने सदस्यों को विपक्षी विधायकों से बड़े आवास दिए गए हैं इसकी सूची भी सार्वजनिक करें.

16) जेडीयू IT Cell के मुखिया किस हैसियत से सरकारी आवास से कार्यालय चला रहे हैं? वो आवास किसके नाम आवंटित है?

17) मंत्री नंदकिशोर राम को इसी सरकार ने 11 मई को 21 हार्डिंग रोड, आवास आवंटित किया था, फिर उसी मंत्री को दोबारा 27 मई को 10 सर्कुलर आवास आवंटित क्यों किया गया? क्या इसे विवाद में डालने के लिए एक दलित मंत्री की आड़ ली जा रही है?

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास खाली न करना पड़े इसलिए RJD उठा सकती है ये कदम, पार्टी का बड़ा बयान

18) जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं. दोनों के नाम से बंगला आवंटित है, जबकि दोनों सांसद भी हैं. कोर्ट का आदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटित नहीं किया जा सकता तो फिर अब नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के बिहार विधानमंडल का सदस्य नहीं रहने के बावजूद पटना में बंगला आवंटित क्यों किया गया है?

19) सम्राट चौधरी को अब यह बताना चाहिए कि इन दोनों को किस हैसियत से पटना में भी और दिल्ली में भी बंगला आवंटित है? यदि दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है तो लालू यादव को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला क्यों नहीं मिलना चाहिए? लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आवास एक ही आवंटित है.

20) अगर सरकार राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नया बंगला आवंटित करती है तो भी लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री के नाते आवास के हकदार हैं. सम्राट चौधरी अपनी सहूलियत के अनुसार नियम नहीं बना सकते.

21) अगर मंत्री संतोष सुमन और उनकी विधायक पत्नी दीपा कुमारी को अलग-अलग बंगला आवंटित है तो लालू यादव और राबड़ी देवी को अलग-अलग दो बंगले आवंटित क्यों नहीं हो सकते हैं?

22) पटना में पांच सांसदों को किस नियमित के तहत बंगले आवंटित किए गए हैं जबकि पांचों सांसदों को दिल्ली में भी बड़े बंगले मिले हुए हैं. क्या पांचों सांसद अवैध कब्जा करके सरकारी आवास में रह रहे हैं?

यह भी पढ़ें- …तो इसलिए राबड़ी देवी को टारगेट कर रही सम्राट सरकार? RJD नेता के दावे से सियासी हड़कंप!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Rabri Devi Samrat Choudhary RJD BIHAR NEWS
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