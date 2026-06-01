मुजफ्फरपुर गैंगवार की किसने ली जिम्मेदारी? 'बाबुल चौधरी बोल रहे हैं …फिर मारेंगे'

बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते रविवार (31 मई, 2026) की देर शाम गोविंद नाम के अपराधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गैंगवार में हत्या की संभावना जताई जा रही थी. ऐसे में पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि इस बीच बाबुल चौधरी नाम के शख्स ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है. सोमवार (01 जून, 2026) को बाबुल ने एक स्थानीय पत्रकार को अपना ऑडियो भेजा है. हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि एबीपी न्यूज़ नहीं करता है.

जारी किए गए ऑडियो में क्या है?

ऑडियो में शख्ता कहता है, "बाबुल चौधरी बोल रहे हैं… गोविंद को हम ही मारे हैं… वो हमको मरवाना चाहता था इसलिए मारे हैं… मेरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था… काम नहीं करने दे रहा था.. इसलिए हम उसको मारे हैं…"

'मेरा सेटिंग कर रहा था, इसलिए मारे हैं…'

बाबुल ने कहा कि उसके (गोविंद) लिए हम बहुत कुछ किए और वो हमको धोखा देकर मारना चाहता था. मेरा सेटिंग कर रहा था, हम इसलिए मारे हैं. इस फोन कॉल में बाबुल ने यह भी कहा कि पुलिस-प्रशासन से उसे कोई मतलब नहीं है. उसने कहा, "पुलिस-प्रशासन जैसा कहेगा करेंगे लेकिन इसके (गोविंद) लोगों ने फिर कुछ किया तो फिर से मारेंगे…"

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दूसरी ओर फोन कॉल में बाबुल ने किसी रंगदारी की घटना का जिक्र किया है. कह रहा है गोविंद के साथ रंगदारी मामले में उस पर भी केस हुआ था. अपने साथ-साथ इस में वो किसी मंटू शर्मा और ओमकार सिंह का भी नाम ले रहा है. बाबुल ऑडियो में दावा कर रहा है कि गोविंद के चलते उस पर बिना मतलब का यह केस हुआ था. यही वजह है कि वो कई दिनों तक फरार भी रहा. गोविंद पर उसने आरोप लगाया कि ये बहुत सारे लोगों से उसके मर्डर के लिए लाइनअप भी कर रहा था.

अब देखना होगा कि इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है. खबर लिखे जाने तक इस ऑडियो को लेकर या बाबुल को लेकर पुलिस की ओर से कोई बयान नहीं आया था.

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