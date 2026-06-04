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हिंदी न्यूज़ऑटोटेस्टिंग के दौरान नजर आई Hyundai i20 Facelift, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी गाड़ी?

टेस्टिंग के दौरान नजर आई Hyundai i20 Facelift, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी गाड़ी?

Hyundai i20 Facelift: कार के केबिन में नए डिजाइन के सीट फैब्रिक, अपडेटेड डैशबोर्ड और बेहतर क्वालिटी मटेरियल का यूज किया जा सकता है. साथ ही गाड़ी में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे.

By : क़मरजहां | Updated at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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भारतीय बाजार में प्रीमियम हैचबैक कारों की मांग लगातार बनी हुई है और इस सेगमेंट में Hyundai i20 लंबे समय से लोगों की पसंदीदा कारों में शामिल रही है. अब कंपनी इस कार को नए अपडेट्स के साथ बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. हाल ही में नई Hyundai i20 को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. इससे पता चलता है कि कंपनी कार में कुछ नए डिजाइन अपडेट और फीचर में बदलाव कर सकती है.

टेस्टिंग के दौरान पता चला कि कंपनी कार के फ्रंट और रियर हिस्से में कुछ बदलाव करने वाली है. नई i20 में अपडेटेड बंपर, नई डिजाइन की ग्रिल और बदले हुए एलईडी हेडलैंप्स देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा पीछे की तरफ भी टेललाइट्स और बंपर में बदलाव किए जाने की उम्मीद है. इन अपडेट्स का उद्देश्य कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक बनाना है.

कार का इंटीरियर और फीचर्स

Hyundai कार के केबिन में नए डिजाइन के सीट फैब्रिक, अपडेटेड डैशबोर्ड और बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी पहले से ज्यादा एडवांस बनाया जा सकता है, जिससे ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और मनोरंजन सुविधाएं मिल सकें.

फीचर्स की बात करें तो नई i20 में मौजूदा मॉडल की तरह बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कंपनी कुछ नए फीचर्स भी जोड़ सकती है ताकि यह कार अपने राइवल्स के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बने.

गाड़ी की सेफ्टी और पावर

सुरक्षा के मामले में भी Hyundai i20 को और बेहतर बनाया जा सकता है. कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग कैमरा और अन्य मॉडर्न फीचर्स पहले की तरह मिल सकते हैं. इसके अलावा कंपनी कुछ एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स (ADAS) जोड़ने पर भी विचार कर सकती है.

इंजन ऑप्शन्स में बड़े बदलाव की उम्मीद कम मानी जा रही है. नई i20 में मौजूदा पेट्रोल इंजन ऑप्शन ही जारी रखे जा सकते हैं. यह इंजन शहर और हाईवे दोनों परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन और संतुलित माइलेज देने के लिए जाने जाते हैं. कंपनी का फोकस इस बार डिजाइन और फीचर अपडेट्स पर ज्यादा दिखाई दे रहा है. मौजूदा समय में Hyundai i20 का मुकाबला भारतीय बाजार में मुख्य रूप से Maruti Suzuki Baleno, Toyota Glanza और Tata Altroz जैसी कारों से होता है.  

यह भी पढ़ें:- Car AC Tips: कार का AC नहीं हो रहा ठंडा, ये टिप्स आएंगे आपके बहुत काम 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 04 Jun 2026 08:29 AM (IST)
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Hyundai I20 Hyundai Motors Car News Hyundai I20 Facelift
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