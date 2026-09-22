जमुई कांड: मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान पर पप्पू यादव बोले, 'तुरंत...'

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा और उसके दोस्त के साथ बदसलूकी के मामले में अब मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. जमुई से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि ‘मोरल पुलिसिंग’ के नाम पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इसी बयान को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने श्रेयसी सिंह पर निशाना साधा है. पप्पू यादव ने नंदन यादव जैसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल की मांग करते हुए श्रेयसी सिंह के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के बयान से ऐसा संदेश जाता है कि समस्या सिर्फ तरीका होने में थी, जबकि ‘मोरल पुलिसिंग’ के मकसद पर सवाल नहीं उठाया गया.

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श्रेयसी सिंह के बयान पर पप्पू यादव का हमला

पप्पू यादव ने कहा कि नंदन यादव जैसे आरोपियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने दस दिनों में स्पीडी ट्रायल कर फांसी देने की मांग तक की. पप्पू ने कहा कि मंत्री श्रेयसी के मुताबिक जो हुआ उसका तरीका गलत था, उसको शालीन ढंग से भी किया जा सकता था यह कहना शर्मनाक है.

नंदन यादव जैसों का जीने का

अधिकार नहीं होना चाहिए

दस दिनों में स्पीडी ट्रायल कर

फांसी दे देनी चाहिए



लेकिन मंत्री श्रेयसी सिंह से तुरंत

इस्तीफा लेना चाहिए जो नंदन जैसों को

सही तरीके से मोरल पुलिसिंग’ करने कहती है।

उनके अनुसार सिर्फ तरीका गलत था मकसद को

सही मानती हैं।डूब मरो सरकार — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) September 22, 2026

मुख्य आरोपी नंदन यादव मुठभेड़ में घायल

इधर, जमुई मामले में पुलिस ने मंगलवार को मुख्य आरोपी नंदन यादव के साथ मुठभेड़ की जानकारी दी. नंदन के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी.

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