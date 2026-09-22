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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारजमुई कांड: मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान पर पप्पू यादव बोले, 'तुरंत...'

जमुई कांड: मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान पर पप्पू यादव बोले, 'तुरंत...'

जमुई कांड में मंत्री श्रेयसी सिंह के ‘मोरल पुलिसिंग’ वाले बयान पर पप्पू यादव ने हमला बोला. उन्होंने नंदन यादव को कड़ी सजा और श्रेयसी सिंह से इस्तीफे की मांग की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 22 Sep 2026 04:16 PM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा और उसके दोस्त के साथ बदसलूकी के मामले में अब मंत्री श्रेयसी सिंह के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है. जमुई से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि ‘मोरल पुलिसिंग’ के नाम पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

इसी बयान को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने श्रेयसी सिंह पर निशाना साधा है. पप्पू यादव ने नंदन यादव जैसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और स्पीडी ट्रायल की मांग करते हुए श्रेयसी सिंह के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री के बयान से ऐसा संदेश जाता है कि समस्या सिर्फ तरीका होने में थी, जबकि ‘मोरल पुलिसिंग’ के मकसद पर सवाल नहीं उठाया गया.

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श्रेयसी सिंह के बयान पर पप्पू यादव का हमला

पप्पू यादव ने कहा कि नंदन यादव जैसे आरोपियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने दस दिनों में स्पीडी ट्रायल कर फांसी देने की मांग तक की. पप्पू ने कहा कि मंत्री श्रेयसी के मुताबिक जो हुआ उसका तरीका गलत था, उसको शालीन ढंग से भी किया जा सकता था यह कहना शर्मनाक है.

मुख्य आरोपी नंदन यादव मुठभेड़ में घायल

इधर, जमुई मामले में पुलिस ने मंगलवार को मुख्य आरोपी नंदन यादव के साथ मुठभेड़ की जानकारी दी. नंदन के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, मामले में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 22 Sep 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav BIHAR NEWS
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