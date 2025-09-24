बिहार की राजधानी पटना में बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हो रही है. चुनावी साल है, इसलिए कांग्रेस ने इस बैठक को बिहार में करना ज्यादा बेहतर समझा. इस मीटिंग को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं. वजह ये भी है कि अजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की बैठक पटना में हो रही है.

राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर बैठक की शुरुआत

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की शुरुआत सदाकत आश्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर हुई. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत तमाम नेताओं ने झंडे को सलामी दी. इससे पहले पटना पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पटना की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया इतिहास लिख रही है. यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और देश को नई दिशा देने की ओर बड़ा कदम है.

सीडब्ल्यूसी बैठक में राज्य, देश और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होनी है, जैसा की मंगलवार को कांग्रेस की बिहार इकाई के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया. इसमें ‘वोट चोरी’ और भारत पर ट्रंप प्रशासन के जरिए लगाए गए भारी टैरिफ जैसे विषय अहम हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक सकारात्मक संदेश देगी, जिसका लाभ केवल कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि पूरे 'इंडिया गठबंधन' को मिलेगा.’’

चुनावी साल में अहम है कांग्रेस की ये बैठक

बता दें कि बिहार चुनाव से पहले, 85 साल बाद अब पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बड़ी बैठक करने के पीछे एक बड़ा मकसद बिहार कांग्रेस में जान फूंकना है. चुनाव में कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराना चाहती है. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं. देश भर से 225 नेता, कांग्रेस कार्यसमिति के 39 सदस्य और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में पहुंचे हैं.

वहीं कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद राहुल गांधी होटल चाणक्य में महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में सीट बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इसके बाद, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. विधानसभा चुनाव से पहले एकजुट महागठबंधन का प्रदर्शन करना कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए बेहद अहम है.

