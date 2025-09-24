Congress CWC Meeting: बिहार की धरती पर कांग्रेस को नई ऊर्जा की उम्मीद! अजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक
Congress CWC Meeting Patna: सालों बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में होने जा रही है. बैठक में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी खोए हुए जनाधार को दोबारा लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. पहले राहुल गांधी की पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई तो अब देश की आजादी के बाद पहली बार पार्टी की ओर से आज (बुधवार) को पटना में राष्ट्रीय कार्य समिति (CWC) की बैठक होने जा रही है.
बैठक में होंगे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता
इस बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह 8:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे. उसके बाद सीधे पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में आएंगे, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मंगलवार की शाम में ही पटना आ चुके हैं.
इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के देश के कई बड़े दिग्गज नेता और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मंगलवार की शाम को ही आ चुके हैं. इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सचिन पायलट सहित कई दिग्गज नेता पटना में आ चुके हैं. यह बैठक 10 बजे से पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में शुरू हो जाएगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी.
ये बैठक एक दिन की है, लेकिन इस बैठक से पूरे बिहार के कांग्रेसियों में एक नई ऊर्जा आ गई है. बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि पटना की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक नया इतिहास का अध्याय लिख रहा है. यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और देश को नई दिशा देने का शंखनाद है.
कांग्रेस प्रवक्ता अशीतनाथ तिवारी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिहार की इस पवित्र भूमि पर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है. यह वह पल है जब कांग्रेस अपने गौरवपूर्ण अतीत को बिहार और देश के भविष्य के विजय से जोड़ेगी. हम गर्व के साथ कहते हैं कि यह बैठक 'दूसरी स्वतंत्रता संग्राम' की शुरुआत है, जहां हम सत्ता के लोकतंत्र-विरोधी कदमों, और जनता को गुमराह करने वाली नीतियों को परास्त करेंगे.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उम्मीद
उन्होंने कहा कि मंगलवार की शाम को पटना पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के स्वागत में कार्यकर्ताओं का जोश पटना एयरपोर्ट पर देखते बन रहा था. एयरपोर्ट से होटल तक पूरे रास्ते उनका स्वागत और अभिनंदन किया. एआईसीसी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल भी पटना पहुंच चुके हैं. हम अपने सभी नेताओं का पटना में हार्दिक और गौरवपूर्ण स्वागत करते हैं. हमारे नेताओं का आगमन बिहार की इस धरती को नई ऊर्जा और उम्मीद से भर रहा है. कांग्रेस का दृढ़ संकल्पित है कि देश में न्याय, समानता, और लोकतंत्र का सूरज फिर से चमकेगा.
