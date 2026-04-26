उत्तर बिहार के मौसम में आया बदलाव, 24 जिलों में आज आंधी पानी की चेतावनी, IMD का बड़ा अपडेट

बिहार में भीषण गर्मी से पिछले कुछ दिनों से लोग काफी परेशान हैं. इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके में आज रविवार से अगले 2 -3 दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है. मौसम विभाग ने आज रविवार (26 अप्रैल) को 24 जिलों में आंधी-बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. हालांकि, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद अरवल , गयाजी में भीषण गर्मी के चपेट में रहेंगे .

वहीं, पटना, जहानाबाद, नालंदा ,नवादा, शेखपुरा जिलों में भी गर्मी से राहत मिलते नहीं दिखाई दे रही और न ही तापमान में कोई बदलाव होता दिखाई दे रहा. हालांकि, उत्तर बिहार में आज रविवार की सुबह से ही कई जिलों में वर्षा ,वज्रपात और आंधी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

किन जिलों में कैसा रहेगा मौसc का हाल?

मौसम विभाग ने सुबह 7 बजकर10 मिनट से 10 बजकर 10 मिनट तक के बीच के लिए अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सुपौल, पश्चिमी चंपारण में वर्षा मेघ गर्जन और तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों के अलावा गोपालगंज, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर ,वैशाली, समस्तीपुर,पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका में हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा में मेघ गर्जन, बिजली चमकन तथा तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर चलने पूर्वानुमान है.

28 अप्रैल के बाद से मौसम का बदलेगा मिजाज़

अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर बिहार का अधिकतम तापमान 32 से 36 और दक्षिण बिहार का 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने के आसार हैं. दक्षिण बिहार में 28 अप्रैल तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है. 29 अप्रैल को पटना सहित कई जिलों में वर्षा की संभावना बन रही है . बीते शनिवार को भी दक्षिण बिहार के जिले भीषण गर्मी की चपेट में रहे और कई जिलों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश भी हुई . शनिवार को 11 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहा. सबसे अधिक तापमान लगातार दूसरे दिन रोहतास के डेहरी में 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और भभुआ में भी 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा.

इसके अलावा गयाजी और औरंगाबाद में 43.2, राजगीर में 41.5, बक्सर के डुमरा में 41.01, बिक्रमगंज 40.9 और शेखपुरा, जहानाबाद, अरबल, तथा राजधानी पटना में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. वहीं, उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. शनिवार को उत्तर बिहार में कई जिलों में वर्षा दर्ज की गई. किशनगंज में सुबह में ही 24 मिलीमीटर बारिश हुई तो शाम से मौसम बदलना शुरू हुआ. करीब 4 बजे के बाद बांका, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण तो देर रात्रि में दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल में बारिश हुई.