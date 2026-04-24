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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशHimachal Weather: हिमाचल में पहाड़ों पर भी चढ़ा पारा, मगर मौसम लेगा करवट, इन इलाकों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट

Himachal Weather: हिमाचल में पहाड़ों पर भी चढ़ा पारा, मगर मौसम लेगा करवट, इन इलाकों में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट

Himachal News In Hindi: हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है. मगर मौसम विभाग के अनुसार कल (25 अप्रैल ) बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 24 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश में दिन पर दिन गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही हैं. शुक्रवार (24 अप्रैल) को प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. आज भी हिमाचल के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली हुई है, जिससे गर्मी सता रही है. मगर 25 अप्रैल से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं.

मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ रहा तापमान

ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री अधिक है. गौरतलब है कि ऊना में अप्रैल महीने का अब तक का रिकॉर्ड तापमान 30 अप्रैल 2022 को 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसी तरह कांगड़ा में तापमान 36.4 डिग्री, धर्मशाला में 33.0 डिग्री और कुल्लू के भुंतर में 33.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से काफी अधिक है.

गर्मी का असर अब केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान तेजी से बढ़ रहा है. शिमला में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री और मनाली में 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कई डिग्री अधिक है. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पूरे प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है और गर्मी का दायरा बढ़ता जा रहा है.

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पूरे प्रदेश में 25 अप्रैल को बारिश का येलो अलर्ट

पिछले एक सप्ताह से लगातार खिल रही तेज धूप के कारण ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के निचले इलाकों में दिन के समय लू जैसे हालात बन गए हैं. लोगों को दोपहर के समय घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम जल्द करवट ले सकता है. मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर अगले चार दिनों तक प्रदेश में देखने को मिलेगा. इसके चलते चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं.

शनिवार 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी जिलों में आंधी-तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं 26 अप्रैल को कांगड़ा और कुल्लू में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है. यदि बारिश होती है, तो इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 24 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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