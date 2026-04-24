उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश के ज्यादातर जिले आग की भट्टी की तरह तप रहे हैं. राजधानी लखनऊ से लेकर आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज अयोध्या सभी जिलों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. अगले 48 घंटों में गर्मी में और इजाफा होगा. इस बीच मौसम विभाग ने 26 अप्रैल से बारिश का भी अनुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 24 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा. अगले दो दिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने का अनुमान नहीं है. चिलचिलाती धूप की वजह से अप्रैल के महीने में ही तापमान बहुत बढ़ गया है.य आज भी प्रदेश के 40 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी है. वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद और बदायू्ं में आज गर्म रातें रहने का अलर्ट है.

इन जिलों में हीट वेव की चेतावनी

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, इटावा, जालौन, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और मीरजापुर में हीट वेव की चेतावनी दी गई है.

26 अप्रैल से बदलेगा प्रदेश का मौसम

25 अप्रैल को भी लोगों को झुलसाती हुई गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है. हालांकि 26 अप्रैल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता नजर आ रहा है. जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत का अनुमान हैं. इस 27 अप्रैल से प्रदेश में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसके चलते कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है. 28 अप्रैल को मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और तेज आंधी आने का भी अनुमान है.

अगले दो दिन और बढ़ेगी गर्मी

यूपी में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद इतने ही गिरावट आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की चढ़त आएगी और फिर 2-4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती हैं. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी और आगरा में पारा 43 डिग्री के पार रहा.

मौसम विभाग ने लोगों को हीटवेव से बचने की सलाह दी है. ख़ासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए तेज धूप ख़तरनाक हो सकती हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है. बहुत जरुरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, ख़ासतौर से दोपहर 12 बजे से 4 बजे के आसपास घर से निकलने से बचें. सूती कपड़े पहने और सिर को ढककर रखें, ताकि डिहाईड्रेशन से बचा जा सके.