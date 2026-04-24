हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में नोएडा से वाराणसी तक भीषण गर्मी, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम

UP Weather: यूपी में नोएडा से वाराणसी तक भीषण गर्मी, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है. आज भी नोएडा-गाजियाबाद समेत 40 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है. अगले दो दिन में पारा और बढ़ेगा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 24 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. प्रदेश के ज्यादातर जिले आग की भट्टी की तरह तप रहे हैं. राजधानी लखनऊ से लेकर आगरा, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज अयोध्या सभी जिलों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है. अगले 48 घंटों में गर्मी में और इजाफा होगा. इस बीच मौसम विभाग ने 26 अप्रैल से बारिश का भी अनुमान जताया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज 24 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा. अगले दो दिन लोगों को गर्मी से राहत मिलने का अनुमान नहीं है. चिलचिलाती धूप की वजह से अप्रैल के महीने में ही तापमान बहुत बढ़ गया है.य आज भी प्रदेश के 40 जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी है. वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद और बदायू्ं में आज गर्म रातें रहने का अलर्ट है. 

इन जिलों में हीट वेव की चेतावनी

नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, इटावा, जालौन, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, आज़मगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और मीरजापुर में हीट वेव की चेतावनी दी गई है. 

26 अप्रैल से बदलेगा प्रदेश का मौसम

25 अप्रैल को भी लोगों को झुलसाती हुई गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है. हालांकि 26 अप्रैल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होता नजर आ रहा है. जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत का अनुमान हैं. इस 27 अप्रैल से प्रदेश में बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसके चलते कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है. 28 अप्रैल को मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और तेज आंधी आने का भी अनुमान है. 

अगले दो दिन और बढ़ेगी गर्मी

यूपी में अगले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद इतने ही गिरावट आएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की चढ़त आएगी और फिर 2-4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती हैं. बीते 24 घंटों में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. यहां अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी और आगरा में पारा 43 डिग्री के पार रहा. 

मौसम विभाग ने लोगों को हीटवेव से बचने की सलाह दी है. ख़ासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए तेज धूप ख़तरनाक हो सकती हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है. बहुत जरुरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, ख़ासतौर से दोपहर 12 बजे से 4 बजे के आसपास घर से निकलने से बचें. सूती कपड़े पहने और सिर को ढककर रखें, ताकि डिहाईड्रेशन से बचा जा सके. 

Published at : 24 Apr 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Weather Weather Today IMD UP NEWS UP Weather
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में नोएडा से वाराणसी तक भीषण गर्मी, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम
यूपी में नोएडा से वाराणसी तक भीषण गर्मी, 40 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 26 अप्रैल से बदलेगा मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में सनसनीखेज अपहरण कांड का खुलासा, 21 साल का युवक सकुशल बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार
हापुड़ में सनसनीखेज अपहरण कांड का खुलासा, 21 साल का युवक सकुशल बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba News: महोबा में BJP का विपक्ष पर हमला, महिला आरक्षण से लेकर फ्री बिजली तक घेरा, TMC पर भी निशाना
महोबा में BJP का विपक्ष पर हमला, महिला आरक्षण से लेकर फ्री बिजली तक घेरा, TMC पर भी निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन, CM धामी ने दिए निर्देश, FIR दर्ज
चारधाम यात्रा पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन, CM धामी ने दिए निर्देश, FIR दर्ज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने समझाया 'जो उचित समझो वो करो' का मतलब, मोदी सरकार ने दिया था आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
गंगा सप्तमी पर काशी में विशेष धार्मिक आयोजन, गंगा आरती में श्रद्धालुओं का सैलाब, देखें तस्वीरें
आईपीएल 2026
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
IPL में संजू सैमसन ने लगाया शतक का 'पंजा', वानखेड़े में चेन्नई ने ठोके 207 रन; चौकों-छक्कों की हुई बारिश
Results
UP Board Class Results: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट जारी, यहां देखें डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की लिस्ट, ऐसे करें चेक
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
‘बस इतना ही कहूंगा कि...’, भारत पर ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणी, अब आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन
आईपीएल 2026
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget