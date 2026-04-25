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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: नोएडा से लखनऊ तक 70 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, इस दिन से बदलेगा मौसम, IMD अपडेट

UP Weather: नोएडा से लखनऊ तक 70 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, इस दिन से बदलेगा मौसम, IMD अपडेट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में आज भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा लेकिन, रविवार से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. मौसम विभाग ने 26-30 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 25 Apr 2026 06:51 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी हैं, आसमान से बरसती आग और तेज गर्म हवाओं की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं. शुक्रवार को प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के पार चला गया. इस बीच मौसम विभाग ने राहत वाली ख़बर दी है. 26 अप्रैल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, ऐसे में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहेगा और दोनों संभागों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है. प्रदेश में दिन के साथ रातें भी गर्म हो गई हैं, जिसने लोगों का पसीना निकाल दिया है. सहारनपुर, शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद में आज रातें भी गर्म रहेंगी. 

नोएडा-गाजियाबाद में झुलसाने वाली गर्मी

नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और मेरठ में भी इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है. यहां दिन के समय तापमान 42-43 डिग्री के तक पहुँच गया है.  इन जिलों में आज रातें भी गर्म रहने का अलर्ट दिया गया. इसके अलावा आगरा, मथुरा, हाथरस मैनपुरी, सँभल, रामपुर, बदायूं में आज हीट वेव चलने और रातें भी गर्म रहने की चेतावनी दी गई हैं. 

लखनऊ से वाराणसी तक गर्मी से बुरा हाल

राजधानी लखनऊ में भी अप्रैल के महीने में मई-जून जैसी गर्मी पड़ रही हैं. दिनभर में चिलचिलाती धूप की वजह से तापमान काफी बढ़ गया है. गर्मी की वजह से लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं. दोपहर में सड़कें सुनसान हो जाती है. वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, कानपुर और आगरा प्रदेश के सबसे गर्म जिले बने हुए हैं. इसके अलावा चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और झांसी में भीषण गर्मी का दौर जारी है. 

26 अप्रैल से प्रदेश में बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने आज शनिवार को लखनऊ से रामपुर-गोरखपुर समेत प्रदेश के लगभग 70 जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी हैं. रविवार से मौसम में बदलाव आएगा. प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे कल पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें देखने को मिलेगी. 27 और 28 अप्रैल का बारिश पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है. 

29 से 30 अप्रैल से प्रदेशभर में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, ऐसे में कई जिलों में अनेक जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और बारिश का अलर्ट दिया गया हैं. बारिश के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज झोंकेदार हवाए चलने की चेतावनी दी गई है. बारिश की वजह से तापमान में भी कमी आएगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी. 

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Published at : 25 Apr 2026 06:51 AM (IST)
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