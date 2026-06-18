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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में बड़े पैमाने पर IAS का तबादला, पटना सहित कई जिलों के DM बदले गए, देखें लिस्ट

बिहार में बड़े पैमाने पर IAS का तबादला, पटना सहित कई जिलों के DM बदले गए, देखें लिस्ट

IAS Reshuffle in Bihar: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू को संसदीय कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी बनाया गया है.

Written By : कुमुद रंजन राव, बांका |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 12:15 AM (IST)
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बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस का तबादला हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार (18 जून, 2026) को अधिसूचना जारी की गई. लिस्ट के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 21 अधिकारियों का तबादला किया गया है. 

सरकार के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश के तहत पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका, पूर्वी चंपारण, रोहतास और गोपालगंज समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं. वहीं कई प्रमुख विभागों के सचिवों और बोर्ड के अध्यक्षों की जिम्मेदारी में भी फेरबदल हुआ है.

आनंद किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नए आदेश के तहत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के अध्यक्ष आनंद किशोर को अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर पूर्ण रूप से तैनात किया गया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू को संसदीय कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है.

पटना के डीएम बीएसईबी के नए अध्यक्ष 

वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहैल को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है, वे सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और जांच आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे. सबसे बड़ा बदलाव राजधानी में देखने को मिला है, जहां पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम को अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है. उनकी जगह नालंदा (बिहार शरीफ) के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी और जिला दंडाधिकारी बनाया गया है. 

​इसी क्रम में खगड़िया के डीएम नवीन कुमार को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है, जहां वे प्रभारी सचिव (मद्य निषेध), प्रभारी सचिव (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग) और बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (MD) का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे. 

इस व्यवस्था से अजय यादव और चंद्रशेखर सिंह जैसे अधिकारी अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो जाएंगे. मुजफ्फरपुर के  डीएम सुब्रत कुमार सेन का तबादला करते हुए उन्हें बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMICL) का प्रबंध निदेशक (MD) बनाया गया है, जिससे अमित कुमार पांडेय अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. मुजफ्फरपुर के नए जिलाधिकारी के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति के अपर कार्यपालक निदेशक कुमार गौरव को कमान सौंपी गई है.

जहानाबाद की डीएम को भेजा गया भागलपुर

सामाजिक सुरक्षा के निदेशक धर्मेंद्र कुमार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है. स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव छिरिड वाई भूटिया को जहानाबाद का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि जहानाबाद की वर्तमान डीएम अलंकृता पांडेय को भागलपुर के जिलाधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया है. 

रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह को अब नालंदा (बिहार शरीफ) का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के डीएम सौरभ जोरवाल को साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (MD) नियुक्त किया गया है, जिससे राहुल कुमार इस प्रभार से मुक्त हो जाएंगे. पूर्वी चंपारण में अब कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव को नया जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया है, और उनके जाने से रिक्त हुए कृषि निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल को दिया गया है.

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 27 IPS का ट्रांसफर, विक्रम सिहाग बने सहरसा के एसपी

​निबंधन महानिरीक्षक सह उत्पाद आयुक्त अंशुल अग्रवाल को बांका जिले का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक समीर सौरभ को गोपालगंज का नया जिलाधिकारी और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक नवीन कुमार को किशनगंज का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. प्राथमिक शिक्षा के निदेशक विक्रम विरकर अब खगड़िया के नए जिलाधिकारी होंगे, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव दीपक कुमार मिश्रा को रोहतास (सासाराम) का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

जहानाबाद की डीडीसी डॉ. प्रीति को समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) का निदेशक बनाया गया है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है. इसके अलावा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी चन्द्रिमा अत्री को समाज कल्याण विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है.

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Published at : 18 Jun 2026 11:51 PM (IST)
Tags :
Patna Bihar IAS Transfer BIHAR NEWS
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