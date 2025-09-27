बिहार में अमित शाह अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को पटना से समस्तीपुर के सरायरंजन पहुंचे, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर जिले के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

इस बैठक में अमित शाह चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण पर वार्ता होगी. जीत का मंत्र देंगे और नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे. समस्तीपुर के बाद वो अररिया जाएंगे. फारबिसगंज के हवाई फील्ड मैदान में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे.

बैठक में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

इस बैठक में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका के नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. यहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा होगी. विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे. यह इलाका मुस्लिम बहुल सीमांचल का हिस्सा है. घुसपैठ पर भी अमित शाह बोल सकते हैं. चुनाव में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है.

फारबिसगंज में अमित शाह दो अलग-अलग संवाद बैठक करेंगे. पहली बैठक में नौ जिला के लगभग पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा. वहीं दूसरी बैठक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे. जिसमें 450 पदाधिकारी शामिल होंगे. उसके बाद पूर्णिया से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस बीच पहली बार पटना में उनकी सुरक्षा में चूक की भी खबर सामने आई, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है.

दो दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे शाह

बता दें कि अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बिहार आए थे. शुक्रवार को दिन में बेतिया में और शाम में पटना में पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की थी. अब शनिवार को सीमांचल के इलाके में पहुंचे हैं, जहां से वो पार्टी नेताओं को बीजेपी की जीत के लिए चुनावी रणनीति और कोई बड़ा प्लान बताएंगे.

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि शाह का यह दौरा बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ संगठन में अनुशासन और समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा.

ये भी पढे़ं: Amit Shah Bihar Visit: बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, लापरवाही पर उठे सवाल