हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारAmit Shah Bihar visit: समस्तीपुर में अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक, सीमांचल में नेताओं को बताएंगे BJP का 'मास्टर प्लान'

Amit Shah Bihar visit: समस्तीपुर में अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक, सीमांचल में नेताओं को बताएंगे BJP का 'मास्टर प्लान'

Home Minister Amit Shah: अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बिहार आए थे. शुक्रवार को बेतिया और पटना में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी. अब शनिवार को सीमांचल के इलाके में पहुंचे हैं.

By : शशांक कुमार | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 27 Sep 2025 01:13 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में अमित शाह अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को पटना से समस्तीपुर के सरायरंजन पहुंचे, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में वो पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर जिले के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे.

इस बैठक में अमित शाह चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण पर वार्ता होगी. जीत का मंत्र देंगे और नेता कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे. समस्तीपुर के बाद वो अररिया जाएंगे. फारबिसगंज के हवाई फील्ड मैदान में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे.

बैठक में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद

इस बैठक में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका के नेता, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे. यहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा होगी. विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे. यह इलाका मुस्लिम बहुल सीमांचल का हिस्सा है. घुसपैठ पर भी अमित शाह बोल सकते हैं. चुनाव में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है.

फारबिसगंज में अमित शाह दो अलग-अलग संवाद बैठक करेंगे. पहली बैठक में नौ जिला के लगभग पांच हजार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा. वहीं दूसरी बैठक पार्टी के पदाधिकारियों के साथ करेंगे. जिसमें 450 पदाधिकारी शामिल होंगे. उसके बाद पूर्णिया से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस बीच पहली बार पटना में उनकी सुरक्षा में चूक की भी खबर सामने आई, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है.  

दो दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे शाह

बता दें कि अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को बिहार आए थे. शुक्रवार को दिन में बेतिया में और शाम में पटना में पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की थी. अब शनिवार को सीमांचल के इलाके में पहुंचे हैं, जहां से वो पार्टी नेताओं को बीजेपी की जीत के लिए चुनावी रणनीति और कोई बड़ा प्लान बताएंगे. 

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि शाह का यह दौरा बीजेपी की चुनावी रणनीति को मजबूत करने के साथ-साथ संगठन में अनुशासन और समन्वय बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा.

ये भी पढे़ं: Amit Shah Bihar Visit: बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, लापरवाही पर उठे सवाल

Published at : 27 Sep 2025 01:13 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Bihar Chunav AMIT SHAH PATNA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार चुनाव को लेकर आया सबसे ताजा सर्वे, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव किसकी बढ़ेगी टेंशन? आंकड़ों ने चौंकाया
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
धराली आपदा में लापता 67 लोगों का जारी होगा मृत्यु प्रमाण पत्र, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
यूटिलिटी
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
ट्रैवल
Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget